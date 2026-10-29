Licitan la construcción de un parque solar híbrido de más de $18.600 millones

Además el sistema BESS permitirá que el parque tenga la funcionalidad de arranque en negro, o sea que la red podrá ser restrablecida por el parque ante un eventual corte desde el SADI, y permitirá aportar potencia al sistema.

La iniciativa interministerial, está destinada a transformar los recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura energética para Iglesia. Su objetivo es contribuir al abastecimiento eléctrico del departamento y acompañar las necesidades de los hogares, los comercios y las instituciones locales.

La construcción será financiada íntegramente con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero, con una inversión estimada inicial que supera los $18.600 millones. El monto definitivo se conocerá una vez concluido el proceso licitatorio.

Además, el proyecto prevé implementar un esquema de beneficios para los usuarios de Iglesia. La modalidad será definida oportunamente por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con prioridad para los sectores más vulnerables.

La iniciativa busca que los beneficios de la generación de energía renovable permanezcan en el departamento y que los recursos provenientes de la actividad minera se traduzcan en infraestructura para la comunidad.