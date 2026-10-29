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La provincia avanza en la prevención ante posibles efectos de El Niño

Protección Civil manutuvo una reunión con las autoridades de Ullum para analizar sectores vulnerables y centro de evacuación.

En el marco de la preparación de la provincia frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, Protección Civil, en el marco de COPRE, continúa fortaleciendo el trabajo coordinado con los municipios para anticipar escenarios de riesgo, organizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias hídricas y climáticas. En Ullum, se desarrolló una reunión de trabajo con la participación de autoridades y equipos vinculados a la gestión de emergencias.

Durante el encuentro se abordaron aspectos centrales de la planificación territorial, con especial atención a la respuesta inicial que puede brindar cada municipio, la identificación de sectores vulnerables y la disponibilidad de centros de evacuación para asistir a la población en caso de ser necesario.

También se analizó la capacidad operativa de cada jurisdicción, los recursos disponibles para intervenir ante una contingencia y la articulación con los servicios de sanidad de emergencias, fundamentales para brindar asistencia oportuna a los vecinos.

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Otro de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las intervenciones hídricas que se desarrollan de manera conjunta entre los municipios, la Dirección de Hidráulica y el Gobierno provincial. Estas tareas forman parte de la planificación preventiva destinada a reducir riesgos y mejorar las condiciones de respuesta ante posibles lluvias intensas, crecidas y otras contingencias.

De la reunión también participó el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, junto a los representantes de las áreas involucradas en la coordinación de las acciones preventivas.

La preparación ante eventos climáticos requiere planificación, presencia territorial y trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, se continúa consolidando una estrategia de prevención que permita actuar de manera organizada, optimizar los recursos disponibles y priorizar el cuidado de las familias sanjuaninas.

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