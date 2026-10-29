La provincia avanza en la prevención ante posibles efectos de El Niño

Otro de los ejes de trabajo fue el seguimiento de las intervenciones hídricas que se desarrollan de manera conjunta entre los municipios, la Dirección de Hidráulica y el Gobierno provincial. Estas tareas forman parte de la planificación preventiva destinada a reducir riesgos y mejorar las condiciones de respuesta ante posibles lluvias intensas, crecidas y otras contingencias.

De la reunión también participó el jefe de Asesores del Gobierno provincial, Rodolfo Colombo, junto a los representantes de las áreas involucradas en la coordinación de las acciones preventivas.

La preparación ante eventos climáticos requiere planificación, presencia territorial y trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, se continúa consolidando una estrategia de prevención que permita actuar de manera organizada, optimizar los recursos disponibles y priorizar el cuidado de las familias sanjuaninas.