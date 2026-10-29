En el marco de la preparación de la provincia frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño, Protección Civil, en el marco de COPRE, continúa fortaleciendo el trabajo coordinado con los municipios para anticipar escenarios de riesgo, organizar recursos y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias hídricas y climáticas. En Ullum, se desarrolló una reunión de trabajo con la participación de autoridades y equipos vinculados a la gestión de emergencias.
La provincia avanza en la prevención ante posibles efectos de El Niño
Protección Civil manutuvo una reunión con las autoridades de Ullum para analizar sectores vulnerables y centro de evacuación.