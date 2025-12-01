"
Chimbas celebra su aniversario con un concuso fotográfico

En el marco de los festejos por el 112° aniversario del departamento, la Municipalidad de Chimbas lanzó el concurso fotográfico “Historias que viven en Chimbas”, una propuesta cultural que invita a vecinos y vecinas a retratar la identidad, los paisajes y la transformación del departamento. La iniciativa tendrá participación abierta, gratuita y destinada a mayores de 18 años.

El certamen convoca tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados, con el propósito de visibilizar lugares, historias y rostros típicos de Chimbas, así como también las obras y mejoras que forman parte del crecimiento del departamento. Entre los espacios que pueden ser retratados, se destacan las nuevas intervenciones urbanas, como la recientemente inaugurada Plaza del Barrio Los Tamarindos.

La propuesta busca fortalecer el sentido de pertenencia, poner en valor la memoria histórica y cultural de la comuna y conservar, a través de la fotografía, registros que documenten su evolución social, urbana y comunitaria. Además, las imágenes seleccionadas podrán integrar una futura muestra itinerante y pasar a formar parte del archivo fotográfico patrimonial del municipio.

Categorías y Premios

Las y los participantes podrán inscribirse en una de las siguientes categorías:

• Profesionales

1°Premio: $500.000

2° Premio: $250.000

• Aficionados/as

1°Premio: $300.000

2° Premio: $150.000

El jurado también otorgará menciones honoríficas. La presentación de trabajos estará abierta hasta el 5 de diciembre. La inscripción es completamente gratuita y se realiza de manera online.

