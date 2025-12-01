Chimbas celebra su aniversario con un concuso fotográfico

El certamen convoca tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados, con el propósito de visibilizar lugares, historias y rostros típicos de Chimbas, así como también las obras y mejoras que forman parte del crecimiento del departamento. Entre los espacios que pueden ser retratados, se destacan las nuevas intervenciones urbanas, como la recientemente inaugurada Plaza del Barrio Los Tamarindos.

La propuesta busca fortalecer el sentido de pertenencia, poner en valor la memoria histórica y cultural de la comuna y conservar, a través de la fotografía, registros que documenten su evolución social, urbana y comunitaria. Además, las imágenes seleccionadas podrán integrar una futura muestra itinerante y pasar a formar parte del archivo fotográfico patrimonial del municipio.