En el marco de los festejos por el 112° aniversario del departamento, la Municipalidad de Chimbas lanzó el concurso fotográfico “Historias que viven en Chimbas”, una propuesta cultural que invita a vecinos y vecinas a retratar la identidad, los paisajes y la transformación del departamento. La iniciativa tendrá participación abierta, gratuita y destinada a mayores de 18 años.
Chimbas celebra su aniversario con un concuso fotográfico
El certamen convoca tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados, con el propósito de visibilizar lugares, historias y rostros típicos de Chimbas, así como también las obras y mejoras que forman parte del crecimiento del departamento.