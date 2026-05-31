Chile aportó el movimiento más fuerte en un domingo con siete sismos registrados

Con este registro, ya son seis los movimientos sísmicos detectados durante la jornada del 31 de mayo. El primero ocurrió a las 3:45 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 2,8; luego se registró otro de 4 grados en la zona de Barreal, a las 4:40; más tarde hubo movimientos de 3,1 y 2,5 grados, mientras que el evento más relevante de la tarde fue el sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile, que se sintió en distintos sectores de San Juan.

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Aunque el movimiento no generó reportes de daños en la provincia, numerosos sanjuaninos manifestaron haber percibido el temblor, especialmente en edificios y viviendas de varios pisos.

La particularidad del evento estuvo en que muchos teléfonos Android emitieron una advertencia automática segundos antes o inmediatamente después del sismo. Se trata del Sistema de Alertas de Sismos de Google, una herramienta que utiliza sensores de millones de dispositivos para detectar movimientos telúricos y notificar a los usuarios cuando existe la posibilidad de que el fenómeno sea percibido.

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Las capturas de pantalla de la alerta rápidamente comenzaron a circular por redes sociales, generando sorpresa entre quienes recibieron la notificación incluso sin haber sentido el movimiento. El movimiento registrado en Chile fue el más importante de una jornada especialmente activa desde el punto de vista sísmico.

De acuerdo con los registros oficiales del INPRES, durante este domingo se contabilizaron seis movimientos en total entre San Juan y la región. La actividad comenzó en la madrugada con un sismo de magnitud 2,8 registrado alrededor de las 3:45.

Posteriormente, a las 4:40 se produjo otro movimiento de magnitud 4,0, con epicentro a 16 kilómetros al noreste de Barreal, 41 kilómetros al sur de Calingasta y 79 kilómetros al noreste de Cerro Mercedario. El organismo indicó una profundidad de 117 kilómetros y una intensidad Mercalli entre II y III, considerada débil.

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Más tarde se registraron otros eventos de magnitud 2,5 y otro de 3,1 a las 10:00:30, además de dos movimientos menores detectados durante la jornada.

La sucesión de temblores convirtió al domingo en uno de los días con mayor actividad sísmica reciente en la provincia, aunque todos los eventos locales fueron de baja magnitud y sin consecuencias para la población.

Cómo activar las alertas sísmicas en Android

Los usuarios que deseen verificar si tienen habilitada la función pueden hacerlo desde:

Configuración

Seguridad y emergencia

Alertas de sismos

En algunos dispositivos la opción también puede encontrarse dentro del menú "Ubicación" o mediante el buscador de ajustes.Google recomienda mantener activados los servicios de ubicación y contar con conexión a internet para garantizar la recepción de las notificaciones.