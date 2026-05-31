Colombia irá al balotaje: Cepeda y De la Espriella definirán al sucesor de Petro

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Según informaron las autoridades, los comicios transcurrieron con normalidad y bajo un amplio operativo de seguridad enmarcado en el denominado Plan Democracia. Más de 400.000 efectivos de distintas fuerzas participaron del despliegue destinado a custodiar los centros electorales y garantizar el desarrollo del proceso.

Además, la elección contó con la presencia de 26 organizaciones y misiones internacionales, que desplegaron cerca de 1.500 observadores en los más de 13.000 puestos de votación habilitados en todo el territorio colombiano.

Una vez cerradas las mesas comenzó el escrutinio manual de los sufragios, cuyos resultados preliminares permitieron confirmar que la definición presidencial quedará en manos de Cepeda y De la Espriella, quienes protagonizarán una nueva campaña electoral durante las próximas semanas.

El balotaje del 21 de junio determinará quién conducirá Colombia durante los próximos cuatro años y sucederá a Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.