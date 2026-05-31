Colombia deberá esperar hasta el próximo 21 de junio para conocer al sucesor del presidente Gustavo Petro. Las elecciones presidenciales celebradas este domingo concluyeron sin un ganador en primera vuelta, por lo que el senador Iván Cepeda y el dirigente del movimiento Defensores de Patria, Abelardo de la Espriella, disputarán el balotaje.
Colombia irá al balotaje: Cepeda y De la Espriella definirán al sucesor de Petro
Ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán el 21 de junio para definir al próximo presidente de Colombia.