El frío dice presente: así estará el tiempo este domingo

La jornada comienza con apenas 4°C y cielo parcialmente nublado. Con el correr de las horas, la temperatura asciende hasta los 20°C y no se esperan lluvias.

Los sanjuaninos atraviesan este domingo con un marcado contraste térmico entre las primeras horas del día y la tarde. Según el pronóstico, la jornada arranca con una temperatura mínima de 4°C y alcanza una máxima de 20°C, en un escenario de cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, el frío se hace sentir con valores que oscilan entre los 4°C y los 7°C. Además, el viento sopla muy débilmente desde distintos sectores, lo que mantiene las bajas temperaturas en gran parte del inicio de la jornada.

Con el avance de las horas, las condiciones mejoran y el termómetro comienza a subir. Para la tarde se espera una máxima de 20°C, acompañada por vientos leves del noreste que se ubican entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

Ya entrada la noche, la temperatura desciende nuevamente hasta ubicarse cerca de los 16°C, aunque sin cambios significativos en las condiciones del tiempo.

El pronóstico no anticipa lluvias para ningún momento del día, por lo que el domingo se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares o paseos, aunque con la recomendación de salir bien abrigados durante la mañana debido al frío intenso del amanecer.

