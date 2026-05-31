Otra vida que se pierde en el asfalto: fatal accidente entre motos en Tres Esquinas

El otro involucrado fue identificado como Luis Flores, conocido popularmente en la comunidad jachallera como "Lucho", quien durante años trabajó como operador de Radio Nacional Jáchal. Según trascendió, permanece internado bajo observación médica y su estado de salud es reservado mientras se le realizan distintos estudios para determinar la magnitud de las lesiones.

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De acuerdo con las primeras versiones, Flores habría estado saliendo de una cancha ubicada en la zona al momento de producirse el impacto, mientras que Díaz circulaba por la arteria donde ocurrió la colisión. No obstante, la mecánica exacta del siniestro todavía es investigada por las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar eventuales responsabilidades.

La tragedia se suma a un fin de semana especialmente doloroso en las rutas y calles sanjuaninas. Durante la madrugada del sábado, un motociclista perdió la vida en Angaco tras impactar contra un árbol. Horas después, una mujer falleció en La Bebida luego de protagonizar un choque con un camión.

Con la muerte de Díaz, ya son tres las víctimas fatales registradas en menos de 48 horas en distintos siniestros viales ocurridos en la provincia.