Un nuevo choque fatal golpeó a a la provincia durante la noche del sábado. Esta vez ocurrió en la localidad de Tres Esquinas, en el departamento Jáchal, donde dos motociclistas protagonizaron una violenta colisión que terminó con la muerte de uno de ellos y dejó al otro internado con heridas de gravedad.
Otra vida que se pierde en el asfalto: fatal accidente entre motos en Tres Esquinas
El siniestro ocurrió en la localidad de Tres Esquinas. Héctor Javier Díaz, de 49 años, falleció horas después del impacto. El otro conductor permanece internado y su estado es reservado.