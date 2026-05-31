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Otra vida que se pierde en el asfalto: fatal accidente entre motos en Tres Esquinas

El siniestro ocurrió en la localidad de Tres Esquinas. Héctor Javier Díaz, de 49 años, falleció horas después del impacto. El otro conductor permanece internado y su estado es reservado.

Un nuevo choque fatal golpeó a a la provincia durante la noche del sábado. Esta vez ocurrió en la localidad de Tres Esquinas, en el departamento Jáchal, donde dos motociclistas protagonizaron una violenta colisión que terminó con la muerte de uno de ellos y dejó al otro internado con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió por causas que aún son materia de investigación y movilizó rápidamente a vecinos, personal policial y equipos de emergencia que acudieron al lugar para asistir a los conductores.

Tras el fuerte impacto, ambos motociclistas fueron trasladados de urgencia al Hospital San Roque de Jáchal. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó la peor noticia: Héctor Javier Díaz, de 49 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el choque.

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El otro involucrado fue identificado como Luis Flores, conocido popularmente en la comunidad jachallera como "Lucho", quien durante años trabajó como operador de Radio Nacional Jáchal. Según trascendió, permanece internado bajo observación médica y su estado de salud es reservado mientras se le realizan distintos estudios para determinar la magnitud de las lesiones.

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De acuerdo con las primeras versiones, Flores habría estado saliendo de una cancha ubicada en la zona al momento de producirse el impacto, mientras que Díaz circulaba por la arteria donde ocurrió la colisión. No obstante, la mecánica exacta del siniestro todavía es investigada por las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque y determinar eventuales responsabilidades.

La tragedia se suma a un fin de semana especialmente doloroso en las rutas y calles sanjuaninas. Durante la madrugada del sábado, un motociclista perdió la vida en Angaco tras impactar contra un árbol. Horas después, una mujer falleció en La Bebida luego de protagonizar un choque con un camión.

Con la muerte de Díaz, ya son tres las víctimas fatales registradas en menos de 48 horas en distintos siniestros viales ocurridos en la provincia.

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