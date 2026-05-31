Asaltaron a un conductor de Uber y detuvieron a un adolescente con el botín

Según relató el conductor, fue interceptado por cuatro sujetos que vestían prendas oscuras, entre ellas un buzo negro y una campera roja. Los sospechosos lo habrían golpeado para luego sustraerle un teléfono celular Samsung A05 de color negro y escapar rápidamente del lugar.

Con los datos aportados por la víctima, efectivos del Comando Sur iniciaron recorridas por la zona en busca de los responsables. Durante el operativo observaron a un grupo de jóvenes que, al advertir la presencia policial, comenzó a dispersarse en distintas direcciones.

La actitud despertó sospechas y derivó en una breve persecución que culminó con la aprehensión de uno de los integrantes del grupo. Se trata de un adolescente de apellido Domínguez, de 17 años, domiciliado en Villa San Damián.

Durante un palpado preventivo, los uniformados encontraron entre sus prendas el teléfono celular denunciado como robado. Al ser consultado sobre la procedencia del aparato, el menor no pudo brindar una explicación convincente, por lo que quedó directamente vinculado a la investigación.

Ante la situación, tomó intervención el Segundo Juzgado de Menores. La jueza de turno, doctora Camus, ordenó el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó alojado mientras continúa la investigación.

Ahora los investigadores buscan identificar al resto de los sospechosos que habrían participado del asalto al conductor de Uber.