San Juan 8
San Juan 8 > San Juan > Agua Negra

El Paso de Agua Negra habilitado para cruzar a Chile

El Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 09:00 a 17:00 hs.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa que el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 09:00 a 17:00 hs.

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

