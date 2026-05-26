Los vinos sanjuaninos serán protagonistas del tradicional brindis patrio argentino en Chile

Los vinos sanjuaninos volverán a tener un lugar destacado en una de las celebraciones diplomáticas más importantes entre Argentina y Chile. Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile realizará en Santiago la tradicional conmemoración de la fiesta patria argentina, donde por tercer año consecutivo las etiquetas locales serán parte central del brindis oficial.

El evento se desarrollará en el histórico edificio de la Residencia Oficial de la Embajada y reunirá a más de 500 invitados, entre autoridades chilenas, argentinos residentes, integrantes del Cuerpo Diplomático y representantes de distintas naciones.

Durante la celebración se ofrecerán comidas típicas argentinas como carnes, empanadas, locro, pizzas y otros platos tradicionales. Sin embargo, uno de los grandes atractivos volverá a ser la presencia de vinos sanjuaninos, seleccionados especialmente para representar la identidad vitivinícola de la provincia ante invitados internacionales.

La participación fue impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, que gestionó el envío de 30 cajas con diferentes variedades y cepas aportadas por 17 bodegas locales, todas con perfil exportador y reconocimiento por la calidad de sus productos.

Las bodegas participantes son Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados, Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona, La Fortuna, Ranea, Carrascosa, Pandora/Perseo y Yanzon.

De esta manera, San Juan vuelve a posicionarse en un escenario internacional estratégico, mostrando el crecimiento y la diversidad de su industria vitivinícola en un encuentro que fortalece los lazos culturales y diplomáticos entre ambos países.

