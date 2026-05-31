El feroz cruce entre Pincoya y Campanita en Gran Hermano: gritos, insultos y llantos

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Pereira y Pincoya terminaron diciéndose de todo en medio de una discusión cargada de gritos, reproches e insultos. La situación escaló a tal punto que la paraguaya terminó llorando desconsoladamente frente a toda la casa, visiblemente afectada por la intensidad del enfrentamiento.

"Ridícula, ridícula, ignorante, estúpida, imbécil, ignorante. Quedas como una weona", le lanzó la chilena en medio de la acalorada discusión. "Decí lo que quieras Pincoya. Voy a llorar porque duele", retrucó su compañera, movilizada.

Qué anunció Santiago del Moro para Gran Hermano

La tranquilidad parece haber quedado definitivamente atrás en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Desde el ingreso de los participantes que regresaron a través del repechaje, la convivencia se volvió cada vez más tensa y los conflictos comenzaron a multiplicarse dentro de la casa más famosa del país.

Durante los últimos días, varias situaciones generaron una fuerte repercusión entre los seguidores del programa. Entre ellas, el deseo manifestado por Charlotte Caniggia y Gladys La Bomba Tucumana de abandonar la competencia, el llamado de atención que recibió Nigro por parte del Big debido a su escasa participación en el juego y una polémica frase de Hanssen que desató una ola de críticas en las redes sociales.

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La repercusión fue inmediata y los debates no tardaron en instalarse entre los fanáticos del reality, que reclamaron respuestas por parte de la producción. Como suele ocurrir cuando algún tema toma relevancia fuera de la casa, las expectativas comenzaron a crecer alrededor de una posible intervención del programa.

En ese contexto, Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para adelantar parte de lo que se verá en la próxima gala. "Domingo, 22.15: Golden Ticket + cena + saludo sorpresa para Ema", publicó el conductor del programa.

Con ese anuncio, Del Moro adelantó una gala que promete mantener a los participantes y al público en vilo. Entre sorpresas, emociones y situaciones inesperadas, todo apunta a una noche que podría marcar un antes y un después en la competencia.