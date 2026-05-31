Crimen de Agostina: Barrelier fue aislado tras manifestar ideas suicidas

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que no existe constancia de un intento concreto de suicidio, aunque la manifestación realizada por el acusado fue considerada suficiente para adoptar medidas preventivas.

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Barrelier permanece detenido como principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados días atrás en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

La investigación lo ubica como la última persona que estuvo con la joven antes de su desaparición. Además, los hallazgos realizados durante los allanamientos llevaron a que la causa avanzara hacia una acusación mucho más grave.

El acusado trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que decidió desvincularlo tras conocerse el caso. También cuenta con antecedentes judiciales por privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas.

"Era un sol": el dolor de la madre del acusado

Mientras la investigación avanza y la conmoción sigue creciendo en Córdoba, la madre de Claudio Barrelier rompió el silencio y reveló el profundo impacto que el caso provocó en toda la familia. Viviana Brizuela contó que recibió la noticia sobre el hallazgo de los restos de Agostina justamente el día en que cumplía 61 años.

"A mi cumpleaños lo pasé todo el día tirada en la cama, llorando. Es un dolor tan grande en el pecho. Estamos todos destrozados", expresó. La mujer aseguró que todavía no encuentra explicación para lo sucedido y que jamás imaginó verse involucrada en una situación semejante.

"No sé qué pasó. Era un sol, lo quería todo el mundo. Era un chico sano", afirmó al recordar a su hijo.

Brizuela relató que hacía tiempo no veía personalmente a Claudio, aunque mantenían contacto frecuente por teléfono. Según explicó, nunca notó conductas extrañas ni señales que pudieran anticipar un hecho de semejante gravedad.

"La última vez que hablé con él lo noté bien. Uno jamás se espera algo así", sostuvo. La mujer también reveló que desea encontrarse con su hijo para escuchar una explicación. "No pude verlo todavía, pero quiero mirarlo a la cara y que me explique todo esto. ¿Por qué?", expresó entre lágrimas.

Además, dejó abierta la posibilidad de que existan otras personas involucradas en el caso, una hipótesis que tampoco fue descartada por la fiscalía, que continúa investigando si Barrelier actuó solo o contó con ayuda.

Mientras tanto, los investigadores siguen realizando pericias y rastrillajes para completar la reconstrucción del crimen que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a todo el país.