Investigan posibles cómplices en el crimen de Agostina mientras su madre sigue internada

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"Todavía no sabe que su hija está muerta", confirmó Nayi durante una entrevista televisiva, una frase que expone la dimensión humana y dramática de una causa que sacudió a toda la provincia.

La confirmación oficial de la muerte de Agostina llegó luego de que los investigadores identificaran restos humanos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. El descubrimiento modificó por completo el rumbo de la investigación y agravó la situación judicial de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Sin embargo, para los investigadores el expediente está lejos de cerrarse. El abogado de la familia puso en duda que el acusado haya actuado en soledad y aseguró que ahora uno de los principales desafíos de la fiscalía será determinar si existieron colaboradores o encubridores.

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"Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal sin contar con una logística, poder económico y la intervención de distintas personas", sostuvo.

Las sospechas coinciden con una de las principales líneas investigativas que sigue el fiscal Raúl Garzón, quien intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda de barrio Cofico donde estuvo la adolescente y establecer quiénes participaron en las horas posteriores al crimen.

En paralelo, la situación judicial de Barrelier continúa complicándose. El acusado volverá a ser indagado en las próximas horas bajo una imputación más grave, luego de los resultados obtenidos durante los últimos rastrillajes.

La causa también registró otro movimiento importante cuando Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa del detenido. El abogado argumentó "diferencias técnicas irreconciliables" respecto de la estrategia a seguir, una decisión que se produjo poco después de que Barrelier modificara parte de su declaración ante la Justicia.

Mientras tanto, la bronca y el dolor siguen creciendo en Córdoba. Tras la conferencia de prensa en la que se confirmó oficialmente la identidad de los restos hallados, cientos de vecinos se concentraron para reclamar justicia por Agostina. La tensión fue escalando hasta derivar en incidentes con las fuerzas de seguridad, que utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Embed - A24.com on Instagram: " AGOSTINA VEGA:"USTED ES UN CÍNICO Y UN PAYASO"- FUERTE CRUCE CON EL FISCAL El caso del femicidio de la joven de 14 años en Córdoba, generó tensión entre el fiscal y una representantes feministas. "El hallazgo fue posible gracias a un exhaustivo rastrillaje policial con canes especializados" dijo Raúl Garzón. #agostinavega #córdoba #RaúlGarzón Seguí en #Indignados" View this post on Instagram

En medio de una investigación que aún busca respuestas, una escena resume la tragedia que atraviesa a toda una familia: una madre internada, luchando por recuperarse, sin saber todavía que la hija que buscó desesperadamente durante días ya no volverá a casa.