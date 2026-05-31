Capital intensifica la lucha contra plagas: dónde fumigarán y desratizarán esta semana

Según informaron desde el municipio, los trabajos se desarrollarán entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio mediante cuadrillas especializadas que recorrerán barrios, espacios verdes, pasajes y cuadrantes estratégicos de Capital.

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vCronograma de desinsectación

Las tareas de fumigación se realizarán durante el turno mañana en distintos complejos habitacionales:

Lunes 1 de junio: Barrio Solares.

Barrio Solares. Martes 2 de junio: Barrio Solares II.

Barrio Solares II. Miércoles 3 de junio: Barrios Solares III y IV.

Barrios Solares III y IV. Jueves 4 de junio: Barrio Solares V.

Barrio Solares V. Viernes 5 de junio: Barrio Saturnino Sarassa.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos colaborar evitando dejar residuos expuestos en la vía pública para mejorar la efectividad de los tratamientos aplicados. Durante el turno tarde se llevarán adelante operativos de control de roedores en diferentes cuadrantes de Capital.

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El cronograma previsto

Lunes 1 de junio: cuadrante comprendido entre calles 9 de Julio, Avenida España, Avenida Ignacio de la Roza, Avenida Alem y calles internas.

cuadrante comprendido entre calles 9 de Julio, Avenida España, Avenida Ignacio de la Roza, Avenida Alem y calles internas. Martes 2 de junio: sector delimitado por Avenida Ignacio de la Roza, Avenida España, calle 25 de Mayo, Avenida Alem y calles internas.

sector delimitado por Avenida Ignacio de la Roza, Avenida España, calle 25 de Mayo, Avenida Alem y calles internas. Miércoles 3 de junio: Villa Virgen del Valle.

Villa Virgen del Valle. Jueves 4 y viernes 5 de junio: Barrio Timoteo Maradona.

Las autoridades remarcaron que estos operativos forman parte de un programa permanente de prevención sanitaria que se desarrolla durante todo el año con el objetivo de reducir la presencia de plagas urbanas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.