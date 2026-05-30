"Los Ángeles" de Eliana: emotivo homenaje en el Día de la Esclerosis Múltiple

Para Eliana, el fútbol y el respaldo de su grupo no solo representan un cable a tierra, sino un pilar fundamental en su rutina. Por este motivo, sus compañeras no dudaron en transformar la fecha conmemorativa en un reconocimiento directo a su fortaleza.

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"Con la cinta naranja en alto —color que simboliza la lucha global contra esta patología—, el plantel dejó en claro que el verdadero triunfo de la jornada estuvo en las tribunas y en el mensaje de concientización que lograron transmitir desde el campo de juego" dijo Daniela Vitale, delegada de Los Ángeles.