El deporte amateur fue escenario de una conmovedora muestra de compañerismo, empatía y resiliencia. En coincidencia con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, las jugadoras del equipo de fútbol amateur "Los Ángeles" decidieron saltar a las canchas del complejo Vidart y Superiora, en Rawson, con un distintivo especial: una cinta naranja en sus brazos y cabello para visibilizar la afección y homenajear a una de sus integrantes, Eliana Silva Olivares.
"Los Ángeles" de Eliana: emotivo homenaje en el Día de la Esclerosis Múltiple
En las canchas de un predio de Rawson, el equipo "Los Ángeles" disputó su encuentro vistiendo la cinta naranja en apoyo a Eliana Silva Olivares.