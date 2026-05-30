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"Los Ángeles" de Eliana: emotivo homenaje en el Día de la Esclerosis Múltiple

En las canchas de un predio de Rawson, el equipo "Los Ángeles" disputó su encuentro vistiendo la cinta naranja en apoyo a Eliana Silva Olivares.

El deporte amateur fue escenario de una conmovedora muestra de compañerismo, empatía y resiliencia. En coincidencia con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, las jugadoras del equipo de fútbol amateur "Los Ángeles" decidieron saltar a las canchas del complejo Vidart y Superiora, en Rawson, con un distintivo especial: una cinta naranja en sus brazos y cabello para visibilizar la afección y homenajear a una de sus integrantes, Eliana Silva Olivares.

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Eliana convive con esta enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central, dañando la mielina y alterando los impulsos nerviosos. Conocida popularmente como la "enfermedad de las mil caras" debido a la enorme variedad y la imprevisibilidad de sus síntomas, la esclerosis múltiple suele diagnosticarse en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años. Aunque actualmente no tiene cura, los tratamientos modernos resultan clave para atenuar los brotes y garantizar una buena calidad de vida.

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Para Eliana, el fútbol y el respaldo de su grupo no solo representan un cable a tierra, sino un pilar fundamental en su rutina. Por este motivo, sus compañeras no dudaron en transformar la fecha conmemorativa en un reconocimiento directo a su fortaleza.

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"Con la cinta naranja en alto —color que simboliza la lucha global contra esta patología—, el plantel dejó en claro que el verdadero triunfo de la jornada estuvo en las tribunas y en el mensaje de concientización que lograron transmitir desde el campo de juego" dijo Daniela Vitale, delegada de Los Ángeles.

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