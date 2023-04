Caso de pornografía infantil: "Yo no conozco lo que se descarga"

Su declaración comenzó comentando que está “contra la pornografía infantil, las drogas y el aborto. Van a poder constatar que soy ferviente defensor de la ley”.

Entre sus descripciones, comentó que trabajó en empresas e instituciones y que es autodidacta en ciberseguridad, “busco estudiarlo para atacar los sitios web de pornografía infantil que antes eran libres en la web y nosotros, para probarlo, utilizamos sitios para darles de baja. Con los años también estudié programación”.

En su declaración mencionó el programa “Peer to Peer (P2P)”, conocido como red entre pares. En la actualidad es una de las formas más importantes y populares de compartir todo tipo de material entre usuarios de Internet.

En esta línea, dijo “tengo conocimientos de programas Peer to Peer. Acá no contamos con licencias de todos los softwares ni programas, se descargan a través de internet. Uno no puede asegurar qué descarga cuando escribe lo que está buscando. Se descargan muchas versiones y hay que corroborar porque mucho de eso puede contener archivos de video o documentos”.

“Yo no conozco lo que se descarga. Uno nunca sabe qué descarga hasta que llega a la computadora. Tengo desconocimiento de lo que se descargó en mi computadora desde que me cambiaron la conexión. A mí sólo me interesa la música y los programas que utilizo para grabar, junto con otros temas de mi interés que son legales. Desconozco porqué material ilegal se puede haber descargado sin mi consentimiento y sin mi conocimiento a través de P2P”, aclaró.

Para finalizar, destacó: “No pertenezco a ninguna red relacionada con la pornografía infantil, nunca tuve intenciones de distribuirlo, al contrario, quiero combatirlo. Yo sí quiero compartir lo que sucede con la pornografía infantil como lo hice en mis redes sociales, creando conciencia. Esto es un gran mal entendido”.

Fue una larga declaración que duró más de 10 minutos y en la cual el juez de Garantías Javier Figuerola debió intervenir para que puntualizara sobre las acusaciones en su contra.

Di Paola permanecerá 30 días en una comisaría, en prisión preventiva, mientras se aguardan los resultados de las pericias a los dispositivos en lo que ya se conoce que hay al menos 50 archivos de abuso sexual a menores.