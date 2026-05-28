Caso Concepción: la Fiscalía buscará una pena histórica de hasta 40 años

Pericias clave y la contundencia de la Cámara Gesell

Para las próximas semanas, la fiscalía aguarda el resultado de pericias tecnológicas sobre los teléfonos celulares secuestrados, exámenes personales y una rueda de reconocimiento. Esta última medida será determinante para el último de los detenidos, cuyas características físicas coinciden con los datos aportados en la denuncia.

El fiscal Catalano destacó que no se prevé la realización de una nueva Cámara Gesell, dado que la declaración de la menor de 13 años fue "muy contundente". Durante su testimonio, la víctima logró identificar claramente a uno de los imputados y aportó descripciones precisas sobre el resto de los partícipes.

Una escala penal que podría llegar al máximo

Aunque el delito de abuso sexual con acceso carnal prevé de forma base una escala de 8 a 20 años, la acumulación de cargos en concurso real elevará severamente la expectativa de la condena. Los imputados enfrentan una sumatoria que incluye robo agravado por ser en poblado y en banda, escalamiento, abuso sexual y la participación de menores de edad.

"Si sumamos los máximos de los delitos imputados, se superaría ampliamente el límite habitual, pudiendo llegar hasta los 40 años", explicó el fiscal. No obstante, las autoridades aclararon que la pretensión punitiva final se definirá al momento de presentar la acusación formal, evaluando el avance de las pruebas y la postura de las víctimas frente a un eventual juicio oral o la vía alternativa de un juicio abreviado.