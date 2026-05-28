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Mundial 2026: qué partido de la Selección se podrá ver en las escuelas

El Ministerio de Educación permitirá que los alumnos sigan los partidos de la Selección Argentina que coincidan con el horario de clases y compartan actividades pedagógicas.

El Ministerio de Educación de San Juan tomó la determinación de que los alumnos de los establecimientos educativos de la provincia puedan seguir los partidos que dispute la Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial 2026 y que coincidan con el horario de cursado. De esta manera, los estudiantes tendrán la autorización de ver los encuentros en las aulas y trabajar en actividades pedagógicas vinculadas al evento.

La medida alcanzará de manera directa al segundo encuentro que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos. El enfrentamiento contra Austria está programado para el lunes 22 de junio a las 14:00 horas de Argentina, el único compromiso de la primera ronda que se superpone con la jornada escolar habitual. Cba24n

Desde la cartera educativa adelantaron que entre esta semana y la próxima se publicará la resolución oficial con los lineamientos específicos para los equipos directivos. La iniciativa busca que el evento deportivo no sea un motivo de ausentismo, sino una oportunidad para pensar actividades áulicas integradoras.

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El fixture de la primera ronda y el cruce con el calendario escolar

A diferencia de lo ocurrido en competencias anteriores, la mayor parte de la fase inicial no afectará la rutina de los colegios sanjuaninos debido a la diferencia horaria de las sedes:

  • Martes 16 de junio (22:00 hs): Argentina vs. Argelia (Horario nocturno).

  • Lunes 22 de junio (14:00 hs): Argentina vs. Austria (Se verá en las escuelas).

  • Sábado 27 de junio (23:00 hs): Argentina vs. Jordania (Fin de semana).

En tanto, el partido de dieciseisavos de final podría disputarse el jueves 2 de julio a las 16:00 o el viernes 3 de julio a las 19:00, dependiendo de si la Selección clasifica en el segundo o primer puesto del Grupo J, respectivamente. Las instancias posteriores de la Copa del Mundo no alterarán el ciclo lectivo, ya que coincidirán con el receso invernal de la provincia, que comenzará formalmente el 6 de julio.

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