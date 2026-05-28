El Ministerio de Educación de San Juan tomó la determinación de que los alumnos de los establecimientos educativos de la provincia puedan seguir los partidos que dispute la Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial 2026 y que coincidan con el horario de cursado. De esta manera, los estudiantes tendrán la autorización de ver los encuentros en las aulas y trabajar en actividades pedagógicas vinculadas al evento.
Mundial 2026: qué partido de la Selección se podrá ver en las escuelas
El Ministerio de Educación permitirá que los alumnos sigan los partidos de la Selección Argentina que coincidan con el horario de clases y compartan actividades pedagógicas.