Mundial 2026: qué partido de la Selección se podrá ver en las escuelas

La medida alcanzará de manera directa al segundo encuentro que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos. El enfrentamiento contra Austria está programado para el lunes 22 de junio a las 14:00 horas de Argentina, el único compromiso de la primera ronda que se superpone con la jornada escolar habitual. Cba24n

Desde la cartera educativa adelantaron que entre esta semana y la próxima se publicará la resolución oficial con los lineamientos específicos para los equipos directivos. La iniciativa busca que el evento deportivo no sea un motivo de ausentismo, sino una oportunidad para pensar actividades áulicas integradoras.