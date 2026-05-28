Barcelona pondrá todas las fichas para llevarse a Julián Álvarez

Pese al optimismo reinante en Cataluña, el club deberá afrontar la instancia más compleja de la operación: la negociación formal con el Atlético de Madrid. En la dirigencia madrileña están al tanto desde hace meses respecto del interés que genera su estrella en el ´Barça´, aunque las oficinas del Metropolitano todavía no recibieron ningún ofrecimiento formal por el pase del jugador.

La cúpula del conjunto rojiblanco no contempla otorgar facilidades para desprenderse de uno de sus baluartes ofensivos. Desde España señalaron que las pretensiones del equipo dirigido por Diego Simeone se ubicarían en torno a los 150 millones de euros para convalidar una transferencia.

En paralelo, las finanzas del Barcelona continúan bajo riguroso análisis analítico, dado que la institución ya comprometió una erogación de 70 millones de euros fijos y otros 10 millones en variables para garantizar la llegada de Gordon, una inversión que, de todos modos, no altera la decisión de ir en busca del atacante de la Selección argentina.

La meta del club catalán es edificar una plantilla de élite que le permita volver a los primeros planos y disputar el título en la próxima Champions League correspondiente a la temporada 2026/27.