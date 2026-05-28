Boca presentó una camiseta por el vigésimo quinto aniversario del bicampeonato en la Copa Libertadores y la estrenará esta noche, cuando reciba a Universidad Católica en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.
Boca presentó una camiseta homenaje por la Libertadores 2001
Boca mostró en las redes sociales la camiseta homenaje por los 25 años de la Copa Libertadores ganada en 2001. Paredes fue uno de los elegidos para la presentación.