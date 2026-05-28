Boca presentó una camiseta homenaje por la Libertadores 2001

El principal detalle de la camiseta es que tiene el escudo en el medio, tal como aquella que utilizaron en el 2001, cuando consiguieron su segunda Copa Libertadores consecutiva y la cuarta en su historia.

En aquella definición, el equipo argentino derrotó en la gran final a Cruz Azul de México por penales, después de igualar 1-1 en el global.

Aquel Boca era dirigido por Carlos Bianchi y tenía a grandes figuras, como los colombianos Óscar Córdoba, Carlos Bermúdez y Mauricio Serna, además de Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, entre tantos otros.