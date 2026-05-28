Consejos clave para prevenir intoxicaciones con monóxido

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor, lo que vuelve su detección sumamente difícil. Este compuesto se genera a partir de la mala combustión de artefactos como estufas, braseros, calefactores, hornallas u hornos que se utilizan de forma inadecuada para calefaccionar ambientes cerrados. Además, la problemática puede originarse por la quema de leña, carbón, kerosén, nafta o plástico en espacios sin la ventilación correspondiente, lo que puede provocar graves consecuencias para la salud e incluso ser mortal.

Desde la cartera de Seguridad insistieron en que el uso responsable de los sistemas de calefacción y la prevención constante son las herramientas fundamentales para evitar siniestros. "Cuidarse del monóxido de carbono salva vidas", remarcaron las autoridades.