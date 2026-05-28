Ante el descenso de las temperaturas y el consecuente incremento en el uso de artefactos de calefacción, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público recordó a la comunidad la importancia de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. La iniciativa busca concientizar a las familias sanjuaninas sobre este riesgo silencioso y reforzar las medidas de cuidado dentro de los hogares.
Consejos clave para prevenir intoxicaciones con monóxido
La Secretaría de Seguridad lanzó una campaña para concientizar sobre los riesgos de la mala combustión y los cuidados esenciales en el hogar.