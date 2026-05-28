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Consejos clave para prevenir intoxicaciones con monóxido

La Secretaría de Seguridad lanzó una campaña para concientizar sobre los riesgos de la mala combustión y los cuidados esenciales en el hogar.

Ante el descenso de las temperaturas y el consecuente incremento en el uso de artefactos de calefacción, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público recordó a la comunidad la importancia de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. La iniciativa busca concientizar a las familias sanjuaninas sobre este riesgo silencioso y reforzar las medidas de cuidado dentro de los hogares.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor, lo que vuelve su detección sumamente difícil. Este compuesto se genera a partir de la mala combustión de artefactos como estufas, braseros, calefactores, hornallas u hornos que se utilizan de forma inadecuada para calefaccionar ambientes cerrados. Además, la problemática puede originarse por la quema de leña, carbón, kerosén, nafta o plástico en espacios sin la ventilación correspondiente, lo que puede provocar graves consecuencias para la salud e incluso ser mortal.

Desde la cartera de Seguridad insistieron en que el uso responsable de los sistemas de calefacción y la prevención constante son las herramientas fundamentales para evitar siniestros. "Cuidarse del monóxido de carbono salva vidas", remarcaron las autoridades.

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Síntomas de alerta: cómo detectar la intoxicación

Al tratarse de un gas imperceptible, es vital reconocer las señales físicas que produce en el cuerpo. Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas frecuentes, se recomienda salir de inmediato al aire libre y acudir de urgencia al centro de salud más cercano:

  • Mareos y sensación de desmayo.

  • Dolor de cabeza intenso.

  • Náuseas y vómitos.

  • Somnolencia y debilidad general.

  • Dificultad para respirar.

Guía práctica de prevención en el hogar

Para reducir al mínimo el riesgo dentro de las viviendas, los especialistas aconsejan adoptar una rutina de control y ventilación diaria:

  • Ventilación obligatoria: Abrir los ambientes todos los días y evitar cerrar completamente las habitaciones. Nunca se deben instalar calefactores en baños o dormitorios que carezcan de ventilación reglamentaria.

  • Color de la llama: Controlar que la llama de las hornallas y artefactos de gas sea siempre de color azul. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, es señal de una mala combustión.

  • Conductos despejados: Mantener limpias y sin obstrucciones las rejillas y los ductos de ventilación del hogar.

  • Apagado nocturno: No dejar braseros, pantallas de gas ni estufas encendidas durante las horas de sueño.

  • Uso correcto de la cocina: Evitar estrictamente el uso del horno o las hornallas como método de calefacción.

  • Revisión profesional: Realizar controles periódicos de toda la instalación y los artefactos con un gasista matriculado.

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