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Quisieron evadir un control policial, llevaban drogas  y terminaron presos

En operativos de rutina relizados por la División Policía Rural se detuvo, en 9 de Julio, a dos personas que tenían en su auto marihuana y cocaína.

Un control vehicular de rutina montado por la División Policía Rural sobre la Ruta Provincial N° 241, en 9 de Julio, terminó con un importante saldo delictivo: cuatro hombres detenidos, el secuestro de una motocicleta robada hace ocho años, y la incautación de estupefacientes junto a una fuerte suma de dinero en efectivo.

El operativo comenzó cuando los efectivos interceptaron una camioneta Ford en la que viajaban dos hombres de 28 y 35 años, ambos oriundos de la zona. Al revisar la caja del vehículo, los uniformados descubrieron una motocicleta Motomel 110 cc que no tenía chapa patente.

Al cruzar los datos del rodado con el sistema policial, se constató que la moto tenía pedido de secuestro activo por el delito de hurto desde el año 2018, cuya denuncia original había sido radicada en la Comisaría 9°. La motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito. En tanto, la camioneta Ford también fue radiada de circulación por no contar con el seguro obligatorio por ley.

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Apenas minutos después del primer hallazgo, la tensión aumentó en el puesto de control cuando un automóvil intentó realizar una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial. Los efectivos actuaron con rapidez y lograron interceptar el vehículo.

Al entrevistar a los dos ocupantes, de 23 y 32 años (ambos domiciliados en el departamento 25 de Mayo), los agentes notaron un evidente estado de nerviosismo. Ante la sospecha de que ocultaban algo, se procedió a una requisa del habitáculo. En el suelo del lado del acompañante, hallaron un paquete que emanaba un fuerte olor característico, junto a otro envoltorio de menores dimensiones.

Ante la presunción de estar frente a un delito federal, se solicitó la presencia del Departamento Drogas Ilegales. Las pruebas de campo confirmaron las sospechas: 529 gramos de cannabis (marihuana) y 55 gramos de cocaína.

Además, los efectivos hallaron una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo, presumiblemente vinculada a la comercialización de las sustancias.

Ambos sujetos quedaron incomunicados y vinculados a una causa judicial a disposición de la Justia Federal, imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737). Por su parte, los dos hombres que trasladaban la moto robada quedaron a disposición de la justicia correccional ordinaria.

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