Quisieron evadir un control policial, llevaban drogas  y terminaron presos

Apenas minutos después del primer hallazgo, la tensión aumentó en el puesto de control cuando un automóvil intentó realizar una maniobra evasiva al percatarse de la presencia policial. Los efectivos actuaron con rapidez y lograron interceptar el vehículo.

Al entrevistar a los dos ocupantes, de 23 y 32 años (ambos domiciliados en el departamento 25 de Mayo), los agentes notaron un evidente estado de nerviosismo. Ante la sospecha de que ocultaban algo, se procedió a una requisa del habitáculo. En el suelo del lado del acompañante, hallaron un paquete que emanaba un fuerte olor característico, junto a otro envoltorio de menores dimensiones.

Ante la presunción de estar frente a un delito federal, se solicitó la presencia del Departamento Drogas Ilegales. Las pruebas de campo confirmaron las sospechas: 529 gramos de cannabis (marihuana) y 55 gramos de cocaína.

Además, los efectivos hallaron una mochila que contenía una importante suma de dinero en efectivo, presumiblemente vinculada a la comercialización de las sustancias.

Ambos sujetos quedaron incomunicados y vinculados a una causa judicial a disposición de la Justia Federal, imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737). Por su parte, los dos hombres que trasladaban la moto robada quedaron a disposición de la justicia correccional ordinaria.