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"Milei puso a San Juan como ejemplo de confianza para el mundo"

En diálogo exclusivo con Canal 8, el gobernador sanjuanino valoró el respaldo de la Nación en el Argentina Week, destacó los proyectos de la provincia en la cumbre internacional y se refirió a la cumbre política con la Casa Rosada.

Desde la capital francesa, en el marco de la Argentina Week, el gobernador Marcelo Orrego analizó el mensaje emitido por el presidente Javier Milei ante inversores internacionales y destacó el rol protagónico que adquirió San Juan durante la jornada.

"El mensaje de Milei fue contundente. Puso énfasis en las reformas en materia minera y puso a San Juan como ejemplo de confianza para la inversión. No había tenido una charla previa y como sanjuanino me llena de orgullo", expresó Orrego en comunicación exclusiva con Canal 8. "San Juan y futuro eran palabras divorciadas y ahora son una comunión. El mundo confía en nuestra provincia", agregó.

Cobre, turismo y 6 de los 10 grandes proyectos mineros del país

Durante la entrevista, el mandatario sanjuanino remarcó el potencial de la provincia y la agenda que llevará adelante este viernes ante empresarios y autoridades internacionales:

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  • Inversiones y empleo: Orrego recordó la colocación de 600 millones de dólares en mercados internacionales y el reciente acuerdo con Vicuña por 250 millones de dólares. "San Juan supo interpretar las necesidades de la industria y es un Estado que mejora los plazos. Esto se traduce en más empleo para los sanjuaninos", afirmó.

  • Proyectos estratégicos: Destacó que San Juan alberga 6 de los 10 proyectos mineros más importantes del país, muchos de los cuales ya se encuentran en etapa de construcción.

  • Diversificación económica: Anticipó reuniones con empresas del sector turístico interesadas en la provincia, además del desarrollo constante en la agroindustria.

  • Mesa de minería y energía: Orrego participará este viernes de la mesa de debate sobre cobre y energías limpias para exponer los beneficios productivos que ofrece el territorio provincia.

Cumbre de gobernadores

En paralelo a la agenda oficial con la OCDE y la reunión bilateral de Milei con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, la delegación argentina mantuvo una cena de trabajo en la Embajada argentina encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

De la cumbre participaron 12 gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego (San Juan), junto a los mandatarios de CABA, Mendoza, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.

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