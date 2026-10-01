"Milei puso a San Juan como ejemplo de confianza para el mundo"

"El mensaje de Milei fue contundente. Puso énfasis en las reformas en materia minera y puso a San Juan como ejemplo de confianza para la inversión. No había tenido una charla previa y como sanjuanino me llena de orgullo", expresó Orrego en comunicación exclusiva con Canal 8. "San Juan y futuro eran palabras divorciadas y ahora son una comunión. El mundo confía en nuestra provincia", agregó.

Cobre, turismo y 6 de los 10 grandes proyectos mineros del país

Durante la entrevista, el mandatario sanjuanino remarcó el potencial de la provincia y la agenda que llevará adelante este viernes ante empresarios y autoridades internacionales: