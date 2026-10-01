"Milei puso a San Juan como ejemplo de confianza para el mundo"

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Inversiones y empleo: Orrego recordó la colocación de 600 millones de dólares en mercados internacionales y el reciente acuerdo con Vicuña por 250 millones de dólares. "San Juan supo interpretar las necesidades de la industria y es un Estado que mejora los plazos. Esto se traduce en más empleo para los sanjuaninos", afirmó.
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Proyectos estratégicos: Destacó que San Juan alberga 6 de los 10 proyectos mineros más importantes del país, muchos de los cuales ya se encuentran en etapa de construcción.
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Diversificación económica: Anticipó reuniones con empresas del sector turístico interesadas en la provincia, además del desarrollo constante en la agroindustria.
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Mesa de minería y energía: Orrego participará este viernes de la mesa de debate sobre cobre y energías limpias para exponer los beneficios productivos que ofrece el territorio provincia.
Cumbre de gobernadores
En paralelo a la agenda oficial con la OCDE y la reunión bilateral de Milei con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, la delegación argentina mantuvo una cena de trabajo en la Embajada argentina encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
De la cumbre participaron 12 gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego (San Juan), junto a los mandatarios de CABA, Mendoza, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.