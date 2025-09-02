Cargo de Fiscal General: ¿Impugnaron a los postulantes?

Ya finalizado este procedimiento administrativo, el Consejo de la Magistratura deberá ponerse de acuerdo sobre las fechas para tomar las entrevistas. En los encuentros con los postulantes, deberán estar presentes los cinco miembros del organismo: Juan José Victoria (Corte de Justicia); Raúl Acosta y Valeria Torres (Foro de Abogados); Laura Palma (Ejecutivo); y Fernanda Paredes (Legislativo).
Se estima que las entrevistas podrían extenderse en jornadas largas, y los miembros del Consejo tendrán hasta los primeros días de octubre para entregar la terna (con los tres postulantes elegidos), para que ingrese a la Cámara de Diputados.
Una vez en la Legislatura, la terna podría ingresar a la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura, donde los diputados integrantes podían entrevistar a los tres postulantes, pero no sería un requisito obligatorio este paso. La otra alternativa, es que una vez que ingrese a la Cámara, los diputados puedan tratar sobre tablas la terna y realizar la designación final.
Es importante destacar que las elecciones de medio término nacionales son el 26 de octubre y que esta designación podría darse antes o después de los comicios. Mientras tanto, Daniel Galvani continúa como Fiscal General Subrogante.
Este ese el listado complejo de los concursantes para el cargo de Fiscal General
1.Campora, Juan Javier
2. Galante, Claudia Yanina
3. Polizzotto, Andrea
4. Uzair, Mohamed Nasser
5. Castro, Fernando Roberto
6. Saffe Spesia, Marcelo Luis
7. Arancibia, Leonardo Raúl
8. Salinas Weber, Marcelo Adrián
9. Maldonado de Álvarez, Celia Leonor
10. Baigorrí, Guillermo Francisco
11. Roduen Dávila, Graciela Beatriz
12. Rodríguez del Cid, Horacio Rafael
13. Micheltorena Ponzo, Francisco Bruno
14. Tettamanti, Adriana Verónica
15. Moine, Ricardo Esteban
16. Correa Patiño, Benedicto Walter
17. Salica, López Claudia Alejandra
18. Senatore, Matías
19. Ferron, Leticia
20. Blejman, Maximiliano
21. López, Gustavo Daniel
22. Rahme Quattropani, Fernando Luis
23. Roca, Renato Darío
24. Domínguez Ginestar, Mariano
25. Romarión, Laura Leticia
26. Achem, Ignacio Antonio
27. Galvani, Daniel Mario
28. Wehner, Leonardo Ariel
29. Iglesias Galante, Raúl José
30. Branca, Virginia Andrea
31. Lozano, Rolando Anibal
32. Mallea, José Eduardo
33. Yanardi, Atilio Sebastián
34. Bacil Riveros, Jorge Mauricio
35. Riveros, Gabriel Adrián