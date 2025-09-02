Cargo de Fiscal General: ¿Impugnaron a los postulantes?

Ya finalizado este procedimiento administrativo, el Consejo de la Magistratura deberá ponerse de acuerdo sobre las fechas para tomar las entrevistas. En los encuentros con los postulantes, deberán estar presentes los cinco miembros del organismo: Juan José Victoria (Corte de Justicia); Raúl Acosta y Valeria Torres (Foro de Abogados); Laura Palma (Ejecutivo); y Fernanda Paredes (Legislativo).

Se estima que las entrevistas podrían extenderse en jornadas largas, y los miembros del Consejo tendrán hasta los primeros días de octubre para entregar la terna (con los tres postulantes elegidos), para que ingrese a la Cámara de Diputados.

Una vez en la Legislatura, la terna podría ingresar a la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura, donde los diputados integrantes podían entrevistar a los tres postulantes, pero no sería un requisito obligatorio este paso. La otra alternativa, es que una vez que ingrese a la Cámara, los diputados puedan tratar sobre tablas la terna y realizar la designación final.

Es importante destacar que las elecciones de medio término nacionales son el 26 de octubre y que esta designación podría darse antes o después de los comicios. Mientras tanto, Daniel Galvani continúa como Fiscal General Subrogante.

Este ese el listado complejo de los concursantes para el cargo de Fiscal General

1.Campora, Juan Javier

2. Galante, Claudia Yanina

3. Polizzotto, Andrea

4. Uzair, Mohamed Nasser

5. Castro, Fernando Roberto

6. Saffe Spesia, Marcelo Luis

7. Arancibia, Leonardo Raúl

8. Salinas Weber, Marcelo Adrián

9. Maldonado de Álvarez, Celia Leonor

10. Baigorrí, Guillermo Francisco

11. Roduen Dávila, Graciela Beatriz

12. Rodríguez del Cid, Horacio Rafael

13. Micheltorena Ponzo, Francisco Bruno

14. Tettamanti, Adriana Verónica

15. Moine, Ricardo Esteban

16. Correa Patiño, Benedicto Walter

17. Salica, López Claudia Alejandra

18. Senatore, Matías

19. Ferron, Leticia

20. Blejman, Maximiliano

21. López, Gustavo Daniel

22. Rahme Quattropani, Fernando Luis

23. Roca, Renato Darío

24. Domínguez Ginestar, Mariano

25. Romarión, Laura Leticia

26. Achem, Ignacio Antonio

27. Galvani, Daniel Mario

28. Wehner, Leonardo Ariel

29. Iglesias Galante, Raúl José

30. Branca, Virginia Andrea

31. Lozano, Rolando Anibal

32. Mallea, José Eduardo

33. Yanardi, Atilio Sebastián

34. Bacil Riveros, Jorge Mauricio

35. Riveros, Gabriel Adrián