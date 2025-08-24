El viernes 22 de agosto, a las 23.59, cerró el periodo de inscripción para los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Se trata del máximo cargo del Ministerio Público Fiscal, que ocupó durante 32 años Eduardo Quattropani y quedó vacante tras su fallecimiento el pasado 21 de julio. Actualmente, el cargo se encuentra subrogado por el fiscal Daniel Galvani, que, como adelantó en Noticiero 8 Segunda Edición, se anotó en el concurso.
El listado de los 35 aspirantes que buscarán ser Fiscal General
A más de 24 horas del cierre de la inscripción, se conoció quiénes son los 35 aspirantes que concursarán para ser Fiscal General, el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal.