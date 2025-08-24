"
El listado de los 35 aspirantes que buscarán ser Fiscal General

A más de 24 horas del cierre de la inscripción, se conoció quiénes son los 35 aspirantes que concursarán para ser Fiscal General, el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal.

El viernes 22 de agosto, a las 23.59, cerró el periodo de inscripción para los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Se trata del máximo cargo del Ministerio Público Fiscal, que ocupó durante 32 años Eduardo Quattropani y quedó vacante tras su fallecimiento el pasado 21 de julio. Actualmente, el cargo se encuentra subrogado por el fiscal Daniel Galvani, que, como adelantó en Noticiero 8 Segunda Edición, se anotó en el concurso.

Este domingo se conoció que finalmente se presentaron 35 postulantes, entre los cuales hay nombres reconocidos dentro del Poder Judicial y del mundo político. Entre el listado, se destacan un exdiputado nacional, coordinadores de Unidades Fiscales, fiscales, jueces y abogados.

Ya cerrado el periodo de inscripción, los días 25, 26 y 27 de agosto se habilitará un período para que los aspirantes puedan completar documentación o corregir errores. Además, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se podrá plantear impugnaciones respecto a las postulaciones.

Una vez finalizado todo el proceso administrativo, el Consejo de la Magistratura realizará entrevistas a los postulantes y definirá la terna de candidatos, la cual será elevada a la Cámara de Diputados de San Juan, órgano encargado de realizar la designación final.

Este ese el listado complejo de los concursantes para el cargo de Fiscal General

1.Campora, Juan Javier

2. Galante, Claudia Yanina

3. Polizzotto, Andrea

4. Uzair, Mohamed Nasser

5. Castro, Fernando Roberto

6. Saffe Spesia, Marcelo Luis

7. Arancibia, Leonardo Raúl

8. Salinas Weber, Marcelo Adrián

9. Maldonado de Álvarez, Celia Leonor

10. Baigorrí, Guillermo Francisco

11. Roduen Dávila, Graciela Beatriz

12. Rodríguez del Cid, Horacio Rafael

13. Micheltorena Ponzo, Francisco Bruno

14. Tettamanti, Adriana Verónica

15. Moine, Ricardo Esteban

16. Correa Patiño, Benedicto Walter

17. Salica, López Claudia Alejandra

18. Senatore, Matías

19. Ferron, Leticia

20. Blejman, Maximiliano

21. López, Gustavo Daniel

22. Rahme Quattroponi, Fernando Luis

23. Roca, Renato Darío

24. Domínguez Ginestar, Mariano

25. Romarión, Laura Leticia

26. Achem, Ignacio Antonio

27. Galvani, Daniel Mario

28. Wehner, Leonardo Ariel

29. Iglesias Galante, Raúl José

30. Branca, Virginia Andrea

31. Lozano, Rolando Anibal

32. Mallea, José Eduardo

33. Yanardi, Atilio Sebastián

34. Bacil Riveros, Jorge Mauricio

35. Riveros, Gabriel Adrián

