El listado de los 35 aspirantes que buscarán ser Fiscal General

Este domingo se conoció que finalmente se presentaron 35 postulantes, entre los cuales hay nombres reconocidos dentro del Poder Judicial y del mundo político. Entre el listado, se destacan un exdiputado nacional, coordinadores de Unidades Fiscales, fiscales, jueces y abogados.

Ya cerrado el periodo de inscripción, los días 25, 26 y 27 de agosto se habilitará un período para que los aspirantes puedan completar documentación o corregir errores. Además, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre se podrá plantear impugnaciones respecto a las postulaciones.