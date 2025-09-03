La situación de Luciana Salazar: "Me cuesta llegar a fin de mes"

Finalmente, Luciana cerró sin filtros: “Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”.

Luciana Salazar explicó por qué rechazó conducir un programa político y cuestionó a Martín Redrado

Luciana Salazar compartió en Instagram un duro y extenso comunicado en el que explicó por qué rechazó la conducción de un programa político y cómo se vincula su ex pareja, Martín Redrado, en medio del conflicto judicial que mantienen desde hace años por Matilda.

"Me convocaron para conducir un programa político en un canal de aire. En otro momento habría aceptado esta propuesta con entusiasmo, ya que quienes me conocen saben que la política es mi pasión", comenzó contando la modelo desde sus historias.

Luciana aclaró que la decisión de no aceptar la propuesta laboral está directamente ligada al proceso judicial que lleva adelante contra el economista por el incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija. "Sin embargo, desde que inicié el proceso judicial por el incumplimiento de la cuota alimentaria he decidido no hablar públicamente sobre temas políticos. Esto no significa que haya dejado de discutirlos en privado con amigos y conocidos vinculados a este ámbito", continuó.

image

En ese sentido, fundamentó su rechazo a la conducción de un ciclo político: "Mi decisión responde en gran parte a la profunda politización de la justicia en este país. Cualquier paso en falso podría entorpecer la lucha que llevo adelante para recuperar los derechos de mi hija Matilda".

"Como su madre y representante, esta causa no solo la enfrento por ella, sino que la he asumido como una batalla personal contra una justicia exasperantemente lenta y un sistema que, debido a las estrategias dilatorias, se está llevando puesta a una menor de edad frente a la recuperación de sus derechos", agregó.

En otra historia, apuntó directamente: "El temor se intensifica al saber que, según uno de los periodistas más respetados de este país, hay un ministro de este gobierno que está operando a favor del señor Redrado. Quisiera saber por qué ningún periodista nombra a este ministro, ya que son muchos los que conocen esta información y que, de ser cierto, demostraría ser un mercenario carente de moral y ética".

Finalmente, concluyó su descargo con un mensaje contundente: "Siento una inmensa bronca e indignación por la injusticia que mi hija y yo venimos soportando desde hace casi cuatro años, en una situación tan inexplicable como violenta".