Capital ejecutará un nuevo cronograma de desinsectación en Rioja Chica

Durante el turno mañana de los cuatro días, las cuadrillas trabajarán en la zona de Rioja Chica, delimitada por las calles Jorge Newbery, Salvador María del Carril, Falucho y Sarmiento. Por la tarde, el jueves 12 y viernes 13 los trabajos se trasladarán al asentamiento Santa Bárbara.

En tanto, el martes 10 y miércoles 11 por la tarde se atenderán las solicitudes individuales ingresadas a través del Sistema de Reclamos Municipal.