La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegará un nuevo operativo de desinsectación en Capital desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre. Las tareas se llevarán a cabo en turnos mañana y tarde para cubrir espacios públicos y requerimientos vecinales.
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Capital ejecutará un nuevo cronograma de desinsectación en Rioja Chica
La Municipalidad de San Juan intervendrá el sector comprendido por Newbery, Del Carril, Falucho y Sarmiento, además del asentamiento Santa Bárbara.