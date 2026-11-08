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Capital ejecutará un nuevo cronograma de desinsectación en Rioja Chica

La Municipalidad de San Juan intervendrá el sector comprendido por Newbery, Del Carril, Falucho y Sarmiento, además del asentamiento Santa Bárbara.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegará un nuevo operativo de desinsectación en Capital desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre. Las tareas se llevarán a cabo en turnos mañana y tarde para cubrir espacios públicos y requerimientos vecinales.

Durante el turno mañana de los cuatro días, las cuadrillas trabajarán en la zona de Rioja Chica, delimitada por las calles Jorge Newbery, Salvador María del Carril, Falucho y Sarmiento. Por la tarde, el jueves 12 y viernes 13 los trabajos se trasladarán al asentamiento Santa Bárbara.

En tanto, el martes 10 y miércoles 11 por la tarde se atenderán las solicitudes individuales ingresadas a través del Sistema de Reclamos Municipal.

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