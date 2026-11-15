El Niño: Capital intensifica las tareas de limpieza y mantenimiento

Zona 1 Norte
* Turno mañana (7 a 13 hs): barrio Frondizi.
* Turno tarde (16 a 21 hs):
Va Belgrano, Va Juan Jufré, lateral de Circunvalación desde Tucumán hasta avenida Rawson y calle Caseros desde Juan Jufré hasta avenida Rawson.
Zona 2 Norte
* Turno mañana (7 a 13 hs): calle Falucho desde Mendoza hasta Scalabrini Ortiz; Juan Jufré desde avenida España hasta Mendoza; barrios San Martín y Las Heras.
* Turno tarde (16 a 21 hs): Urquiza desde 25 de Mayo hasta lateral de Circunvalación; barrios INTA y Parque de Mayo; Va Jardín.
Zona 3 Norte
* Turno mañana (7 a 13 hs): barrios Tulum, Del Bono y Palermo.
* Turno tarde (16 a 21 hs): barrios Fuva y Santa Rosa.
Zonas sur
Zona 4 Sur
* Turno mañana (7 a 13 hs): barrio Municipal.
* Turno tarde (16 a 21 hs): barrios Bancario y Residencial.
Zona 5 Sur
* Turno mañana (7 a 13 hs): cuadrante comprendido desde Paula A. de Sarmiento hasta Urquiza y desde Pedro de Valdivia hasta lateral de Circunvalación; barrio Las Heras.
* Turno tarde (16 a 21 hs):
Villa Carolina II y avenida España desde 9 de Julio hasta lateral de Circunvalación.
Zona 6 Sur
* Turno mañana (7 a 13 hs): barrios Natania, Arrayanes, 15 de Mayo, Santa Cecilia y Walter Melcher.
* Turno tarde (16 a 21 hs): Villa del Pino y barrio Juan XVIII.
También se realizarán tareas en calles principales y cuadrantes, de 16 a 21 hs, incluyendo Urquiza desde 25 de Mayo hasta lateral de Circunvalación, barrio INTA, barrio Parque de Mayo y Villa Jardín.
Zona centro
Peatonal y zona centro
Se desarrollarán las tareas habituales de limpieza en tres turnos:
* Mañana: 7 a 13 hs.
* Tarde: 14 a 19 hs.
* Noche: 17 a 22 hs.
Zona 7 Centro
* Turno mañana (7 a 13 hs): cuadrante de avenida Ignacio de la Roza a Mitre y de Caseros a Güemes; cuadrante de calle Rivadavia a Mitre y de avenida Rioja a Aberastain; cuadrante céntrico de avenida España a avenida Rioja y de 25 de Mayo a 9 de Julio; cuadrante céntrico de calle Güemes a avenida Rawson y de 25 de Mayo a 9 de Julio. También se realizará la recolección de todos los cestos del radio céntrico.
* Turno tarde (16 a 21 hs): corte de césped y limpieza en avenida Libertador, desde avenida Rawson hasta avenida España; avenida Ignacio de la Roza, desde avenida Rawson hasta avenida España; y avenida Córdoba, desde avenida Rawson hasta avenida España.
* Turno noche (0 a 5 hs): limpieza de los cuadrantes céntricos comprendidos entre avenida Ignacio de la Roza y Mitre, y Caseros y Güemes; calle Rivadavia y Mitre, y avenida Rioja y Aberastain; avenida España y avenida Rioja, y 25 de Mayo y 9 de Julio; calle Güemes y avenida Rawson, y 25 de Mayo y 9 de Julio. Se sumará la recolección de todos los cestos del radio céntrico.
Brigadas especiales
Brigada Zona Norte
* Barrio Frondizi.
* Barrio Comandante Cabot.
* Villa General Acha.
* Cuadrante desde avenida España hasta avenida Rawson y desde 25 de Mayo hasta Chile.
* Avenida Libertador, desde Urquiza hasta lateral de Circunvalación.
* Villa Matías Zavalla.
* Barrio Mutual.
Brigada Zona Sur
* Cuadrante comprendido desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno y desde avenida España hasta Aristóbulo del Valle.
Tareas durante el fin de semana
La planificación contempla también la continuidad de los servicios en la Zona 7 Centro:
* Sábados: de 8 a 13 hs y de 16 a 20 hs.
* Domingos: de 8 a 13 hs.
Se realizarán tareas de limpieza de los cuadrantes céntricos, recolección de cestos, levantamiento de escombros y limpieza de las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba, desde avenida Rawson hasta avenida España.