Continúa con el cronograma de limpieza de plazas y espacios verdes

Espacio verde de la Iglesia Espíritu Santo.
Espacio verde Consorcio Maipú.
Plaza Consorcio Libertador.
Espacio verde de calles San Luis y Pueyrredón.
Plaza Villa Yupanqui.
Plaza Villa Juan Jufré.
Bulevar de avenida Dr. Guillermo Rawson, desde San Lorenzo hasta Juan Jufré.
Martes 17 de noviembre
Bulevar de avenida Dr. Leandro Alem, desde avenida Libertador hasta Juan Jufré.
Plaza Carlos Alonso.
Plaza Barrio Fuva.
Espacios verdes de Paula A. de Sarmiento, desde avenida Libertador General San Martín hasta lateral de Circunvalación norte.
Miércoles 18 de noviembre
Plaza Barrio Bandera Argentina.
Plaza Barrio Frondizi.
Plaza Barrio UPCN.
Plaza Barrio Las Lilas.
Plaza Barrio Las Rosas.
Plaza Juventudes Argentinas, Barrio Corrientes.
Plaza Juan Pablo II, Barrio Misiones.
Gruta de calle Yapeyú.
Plaza Barrio Storni.
Plaza Barrio Dorrego.
Plaza Barrio Costa Canal II.
Jueves 19 de noviembre
Plaza 25 de Mayo.
Plaza Antonino Aberastain.
Plaza Martín Fierro.
Espacio verde del bulevar de avenida Córdoba, desde avenida Dr. Guillermo Rawson hasta Martín Güemes.
Viernes 20 de noviembre
Plaza Barrio Costa Canal I.
Espacio verde del Barrio Arturo Frondizi, detrás del Colegio Arturo Frondizi.