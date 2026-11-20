El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inauguró formalmente este viernes la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol en el predio de Pocito, con un extenso discurso que balanceó la identidad cultural de la provincia con su rol de matriz productiva para la región. El mandatario justificó los cambios de días y de fechas implementados en la organización y puso en valor la consolidación del FNS Forum de ideas, al que definió como un espacio clave para el desarrollo económico.
Orrego inauguró la FNS 2026 y valoró el empuje de las emprendedoras
El mandatario remarcó el crecimiento exponencial de las rondas de negocios, el impulso a las exportaciones y dedicó especiales agradecimientos a los artistas que recrearán el patrimonio triásico de Ischigualasto, como así también al empuje diario de las mujeres emprendedoras de la provincia.