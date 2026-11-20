En el tramo más emotivo de su mensaje, el mandatario dedicó una reflexión especial a la comunidad artística que asume la puesta en escena central en el Estadio del Bicentenario. “Quiero agradecerles a los artistas que han trabajado y nos mostrarán la era triásica y ese patrimonio natural que es Ischigualasto”, expresó.

Del mismo modo, Orrego reservó un párrafo para reconocer el rol de la mujer en el entramado social e industrial de San Juan, en el marco de la tercera edición del certamen Emprendedora del Sol: “Queremos mostrar lo que generan las mujeres. Ellas trabajan cotidianamente, son las que mueven la economía doméstica y hacen posible que los proyectos se hagan realidad. Detrás de las que hoy vemos aquí, hay miles, para quienes van mis respetos y mis consideraciones”, manifestó ante el aplauso del público.

Para finalizar, el gobernador se mostró entusiasmado por la masiva concurrencia de visitantes de diversos puntos del país: “Hay mucha gente de otras provincias y me encanta que haya pasión por ser buenos anfitriones. Nos preparamos para dar lo mejor”. Y cerró con una mirada optimista sobre el destino de la provincia: “San Juan tiene todo para ver crecer a nuestros hijos”.