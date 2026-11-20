“Estamos preparados para hacer un gran show. El escenario es impresionante, realmente el estadio es hermoso, San Juan es hermoso”, señaló el cantante, que también manifestó su expectativa por participar de una de las celebraciones más importantes de la provincia.

El recuerdo de 1998 y una visita al Valle de la Luna

Uno de los momentos de la conferencia llegó cuando les preguntaron por sus anteriores visitas a San Juan. Levinton recordó especialmente un viaje de 1998, cuando la banda recorrió el Valle de la Luna después de tocar en la provincia.

El cantante contó que aquella experiencia los marcó y que incluso inspiró una canción llamada “Valle de la Luna”, incluida en el disco Siempre Libre. “Fue un día, tarde, noche inolvidable. Nos marcó para siempre”, recordó.

También evocó el clima de aquella época y mencionó al Parque de Mayo al comparar cómo eran las salidas y los espacios públicos entonces con la actualidad. Según describió, antes todo era mucho más libre y descontrolado, mientras que ahora percibe que “todo está más controlado, más marcado”.

Vino sanjuanino y los 30 años de la banda

La identidad vitivinícola de la provincia también apareció durante el encuentro. Consultados sobre si preferían el vino tinto o el blanco, los integrantes respondieron al unísono que les gusta el vino. Levinton confirmó que habían probado uno sanjuanino y también elogió el vino blanco.

La conferencia tuvo además un repaso por los 30 años de trayectoria de Turf. Levinton recordó las dificultades que enfrentaban al comienzo para difundir su música, cuando todavía no existían internet ni los teléfonos celulares como herramientas cotidianas.

Hoy, explicó, la circulación de canciones es mucho más sencilla, aunque consideró que sigue vigente el deseo de expresarse y hacerse conocer que impulsa a cada artista.

La banda se encuentra de gira por sus tres décadas de historia y trabaja en un nuevo disco y una película que combinará elementos documentales y de ficción. Según adelantó el cantante, ambos proyectos tienen previsto salir a principios de 2027.

Sobre el escenario, Turf buscará llevar esa historia y su estilo a la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol. La cobertura completa de la fiesta se puede seguir a través de la programación de Canal 8.