Durante la jornada, las familias recorrieron los puestos de comida, los espacios interactivos y la feria de empresas privadas, donde distintas firmas expusieron sus productos y servicios. El espectáculo central, “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, también convocó al público en el Velódromo, con una puesta que reunió a más de 350 artistas sanjuaninos.

La expectativa se trasladó al escenario mayor del Estadio del Bicentenario, donde los fanáticos de Turf y Tan Biónica comenzaron a ubicarse con anticipación para conseguir un buen lugar y seguir de cerca los recitales de dos bandas muy esperadas por el público.