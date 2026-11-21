Casi 70 mil personas participaron este viernes de la primera jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Desde temprano, el público llegó al predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay para recorrer las distintas propuestas y disfrutar de una noche que tuvo como principales atractivos la feria temática, la gastronomía y los espectáculos.
Casi 70 mil personas participaron de la primera noche de la FNS 2026
La primera jornada convocó a casi 70 mil visitantes en el predio de Pocito. Hubo propuestas gastronómicas, espacios interactivos, el show central y una gran expectativa por los recitales nacionales.