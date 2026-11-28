El cambio de árbitro que generó repercusión

La designación original del Consejo Federal había incluido a Lucas Novelli Sanz como árbitro principal. Sin embargo, el organismo modificó la nómina el jueves 26 y puso en su lugar a Diego Saúl Novelli, también de Tandil.

Lucas, que había sido elegido inicialmente para la revancha, quedó asignado al VAR del partido entre Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura. El reemplazo por su hermano llamó la atención y abrió un debate en ESPN, donde también apareció mencionado Andrés Merlos, presidente de la Liga Alvearense de Fútbol.

Durante el intercambio, uno de los panelistas cuestionó la situación y otro manifestó su malestar por la manera en que se estaba planteando el tema. La referencia a Merlos quedó dentro de esa discusión televisiva, sin que se presentaran pruebas de una irregularidad en la designación.

Una serie que ya tuvo reclamos arbitrales

La preocupación por el arbitraje no comenzó con este último cambio. Antes del partido de ida, Desamparados había presentado un reclamo por la designación de Fernando Rekers, quien finalmente fue reemplazado por Franco Morón.

El encuentro disputado en San Juan terminó 0 a 0, pero dejó nuevos cuestionamientos del lado puyutano por jugadas dentro del área en las que reclamaron penales. Ahora, con la revancha en Mendoza, la atención vuelve a estar puesta en las decisiones del equipo arbitral.

Diego Novelli estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquetín como asistentes, mientras que Melina Mariel Eizaguirre será la cuarta árbitra.

Desamparados se juega el pase a la final por el ascenso

Con el empate sin goles de la ida, la serie está abierta. El Víbora deberá buscar un resultado favorable en General Alvear, en un estadio que tendrá únicamente hinchas de Pacífico.

El ganador se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la final interregional, instancia en la que estará en juego uno de los ascensos al Federal A. Si la igualdad se mantiene en el resultado global después de los 90 minutos, la definición será por penales.