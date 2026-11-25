Juan José Rivera, el hombre de 44 años que era intensamente buscado desde el 23 de noviembre en San Juan, fue hallado sano y salvo durante la mañana de este miércoles 25 y ya se encuentra nuevamente junto a su familia.
Se fue a una quebrada por problemas económicos y apareció sano y salvo
El sanjuanino de 44 años se comunicó este miércoles con su esposa y la Policía. Según informaron fuentes de la investigación, se ausentó por decisión propia debido a problemas económicos y pasó la noche en una quebrada.