Según informaron fuentes policiales a cargo del operativo, el propio Rivera estableció contacto con su esposa y con personal de la División Búsqueda y Rescate de Personas. Tras tomarle declaración, se confirmó que se encuentra en buen estado de salud física y mental.

De acuerdo con su testimonio, la ausencia respondió a una decisión voluntaria motivada por problemas económicos. El hombre explicó que se trasladó en su vehículo particular hacia una zona de campo y pasó la noche en una quebrada con el objetivo de despejarse, descartándose cualquier conflicto de pareja o situación de extravío involuntario.