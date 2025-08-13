Argentina tendrá un estreno en su equipo de Copa Davis

En cuanto a los otros convocados del equipo de Copa Davis, el capitán Javier Frana eligió a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1955626783761486010&partner=&hide_thread=false Países Bajos, allá vamos



Javier Frana eligió a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni para buscar un lugar entre los 8 mejores del mundo



¡Vamos Argentina ! #TenisArgentino #AATenis #ElEquipoMásGrande… pic.twitter.com/Taw2hMJeS3 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 13, 2025

Argentina partirá hacia los Países Bajos el próximo el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie que se llevará a cabo el viernes 12 y el sábado 13, a partir de las 9:00 (hora de nuestro país), con televisación de TyC Sports y DSPORTS.

Los partidos se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país.

El único enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos ocurrió en la primera ronda de 2009, cuando el elenco nacional se impuso por un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.