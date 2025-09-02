"
Buscan declarar de interés general la 45° Peregrinación a Namuncurá

El tradicional evento, que este año celebra su 45° edición, se realizará el domingo 7 de septiembre a partir de las 7:45, bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”,

El equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana busca que la Cámara de Diputados de San Juan y a los consejos deliberantes de los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín, declaren que la próxima Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes sea declarada de interés general, cultural y religioso.

El tradicional evento, que este año celebra su 45° edición, se realizará el domingo 7 de septiembre a partir de las 7:45 hs, bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, y tendrá como destino el Complejo Ceferino Namuncurá, ubicado en el departamento San Martín.

La Peregrinación de Jóvenes es una manifestación masiva de fe que convoca a cientos de jóvenes sanjuaninos, no solo de los movimientos y grupos apostólicos de la Iglesia Católica, sino también a quienes, sin practicar activamente la religión, encuentran en este espacio una oportunidad para la convivencia, la reflexión y el encuentro comunitario.

Este evento tiene un profundo valor histórico y espiritual para la provincia. La primera peregrinación se realizó en 1978, partiendo desde la Catedral con destino al Cerrillo Barboza (Pocito), convocando en aquella oportunidad a más de 15.000 jóvenes. En 2001, el punto de llegada fue el Villicum (Albardón), y desde 2008 se estableció como destino el complejo Ceferino Namuncurá, donde actualmente concluye cada edición.

La Pastoral de Juventud agradeció a las autoridades por su compromiso y acompañamiento, y expresó su deseo de que este gesto institucional reconozca la relevancia cultural y espiritual que tiene esta peregrinación en la vida de miles de jóvenes sanjuaninos.

