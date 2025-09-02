El equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana busca que la Cámara de Diputados de San Juan y a los consejos deliberantes de los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín, declaren que la próxima Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes sea declarada de interés general, cultural y religioso.
Buscan declarar de interés general la 45° Peregrinación a Namuncurá
El tradicional evento, que este año celebra su 45° edición, se realizará el domingo 7 de septiembre a partir de las 7:45, bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”,