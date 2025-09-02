Buscan declarar de interés general la 45° Peregrinación a Namuncurá

El tradicional evento, que este año celebra su 45° edición, se realizará el domingo 7 de septiembre a partir de las 7:45 hs, bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, y tendrá como destino el Complejo Ceferino Namuncurá, ubicado en el departamento San Martín.

La Peregrinación de Jóvenes es una manifestación masiva de fe que convoca a cientos de jóvenes sanjuaninos, no solo de los movimientos y grupos apostólicos de la Iglesia Católica, sino también a quienes, sin practicar activamente la religión, encuentran en este espacio una oportunidad para la convivencia, la reflexión y el encuentro comunitario.