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De grooming a abuso sexual: testimonio de la menor complica al acusado

La Justicia sumó un nuevo delito tras la declaración de la adolescente. Matías Eduardo Arce (32) seguirá detenido, ahora bajo modalidad domiciliaria.

La investigación por el caso de acoso a una adolescente de 15 años dio un giro clave en las últimas horas. A la imputación inicial por grooming, la Justicia le sumó ahora el delito de abuso sexual simple, lo que agrava de manera significativa la situación procesal de Matías Eduardo Arce (32).

La nueva acusación fue formalizada este lunes en una audiencia encabezada por el juez de garantías, luego de que la presunta víctima ampliara su declaración. En ese contexto, no solo ratificó el hostigamiento sostenido a través de redes sociales y llamadas, sino que además relató un episodio de contacto físico ocurrido durante una salida familiar en Vallecito.

Ese testimonio resultó determinante para que la fiscalía solicitara ampliar el objeto de la investigación. Hasta ese momento, la causa estaba centrada en el acoso digital, con mensajes de contenido sexual, insistentes propuestas y ofrecimientos de dinero que la adolescente siempre rechazó, recordándole su condición de menor.

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Con este nuevo escenario, la causa incorpora un hecho de mayor gravedad, lo que refuerza la hipótesis acusatoria y modifica el eje de la investigación, que ahora no solo apunta al entorno virtual sino también a una situación concreta de presunto abuso.

En paralelo, el juez resolvió extender la prisión preventiva por 20 días más, al considerar que aún restan medidas de prueba fundamentales. Sin embargo, introdujo un cambio en las condiciones de detención: el acusado podrá cumplirla bajo modalidad domiciliaria, siempre que se acredite un domicilio y la aceptación del familiar que lo alojará. Hasta tanto eso no ocurra, continuará detenido en sede policial.

La causa había comenzado a mediados de marzo, cuando la madre de la menor radicó la denuncia tras conocer los hechos que su hija había ocultado durante meses por miedo y vergüenza, en un contexto de cercanía entre ambas familias.

Durante la investigación inicial, se secuestraron dispositivos electrónicos y se avanzó con pericias para reconstruir las comunicaciones. Ahora, con la declaración de la adolescente ya incorporada, el expediente suma un elemento central que redefine el curso del proceso judicial.

Mientras tanto, desde la defensa sostienen la inocencia del acusado y cuestionan la ampliación de cargos, aunque la Justicia decidió avanzar con una imputación más grave y mantener las medidas restrictivas de libertad.

El caso continúa en etapa de investigación, con foco en consolidar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en un hecho que generó fuerte conmoción.

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