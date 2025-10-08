Bioterra: mujeres al frente de la ciencia y la cultura sanjuanina

El proyecto se desarrolla actualmente en el pueblo de Balde de Leyes (Marayes, Caucete, San Juan, Argentina), una de las reservas paleontológicas más importantes del mundo, donde hace más de 200 millones de años vivieron los primeros dinosaurios gigantes. Allí habita una comunidad con más de 70 años de historia, dedicada a la ganadería y la artesanía. Buscan continuar compartiendo saberes con otras comunidades y lugares de interés científico de San Juan.

BioTerra pone en valor el patrimonio paleontológico, la biodiversidad de la provincia de San Juan, y la cultura viva de sus pobladores. De esta forma, el proyecto se convierte en un puente entre el pasado profundo de la Tierra y el presente de una comunidad que habita y cuida su territorio.