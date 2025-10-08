Bioterra: mujeres al frente de la ciencia y la cultura sanjuanina

Cada disciplina de las Ciencias Naturales y Sociales que integran BioTerra es liderada por una profesional de la Universidad Nacional de San Juan y CONICET, con el objetivo de entrelazar Ciencia, Comunidad y Naturaleza. Las disciplinas, son: Paleontología; Vetebrados; Geología; Meteoritos; Literatura infantil; Dendrocronología; Etnobiología; Invertebrados; y Vegetación.
BioTerra alcanzó hitos destacados: el hallazgo de un esqueleto de dinosaurio casi completo, nuevos registros de especies de animales y plantas de la provincia de San Juan, y el trabajo conjunto con comunidades locales.
CONTACTO
E-mail: [email protected]
IG: @bioterrasanjuan
IN: BioTerra
San juan participará en el stream de Conicet que busca dinosaurios
La paleontóloga Cecilia Apaldetti, directora de Bioterra, junto a su colega Julia D´Angelo, estará en vivo en el Instagram Live del Conicet, donde analizarán un trabajo de descubrimiento de la garra de un sinosaurio en un sitio paleontológico cecra de General Roca, en Río Negro.
Será este jueves 9 de ocutbre, de 12 a 13, en vivo, y lo podés ver a través de @ju_sol y @bioterrasanjuan