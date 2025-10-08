"
Bioterra: mujeres al frente de la ciencia y la cultura sanjuanina

BioTerra es un espacio innovador liderado por mujeres, que busca reinterpretar el patrimonio natural y cultural de San Juan, desde una mirada interdisciplinaria.

Un equipo liderado por mujeres profesionales y acompañado por pobladoras locales lanza BioTerra, un espacio innovador que busca reinterpretar el patrimonio natural y cultural de San Juan, Argentina, desde una mirada interdisciplinaria. Declarado de Interés Cultural de la Provincia.

El proyecto se desarrolla actualmente en el pueblo de Balde de Leyes (Marayes, Caucete, San Juan, Argentina), una de las reservas paleontológicas más importantes del mundo, donde hace más de 200 millones de años vivieron los primeros dinosaurios gigantes. Allí habita una comunidad con más de 70 años de historia, dedicada a la ganadería y la artesanía. Buscan continuar compartiendo saberes con otras comunidades y lugares de interés científico de San Juan.

BioTerra pone en valor el patrimonio paleontológico, la biodiversidad de la provincia de San Juan, y la cultura viva de sus pobladores. De esta forma, el proyecto se convierte en un puente entre el pasado profundo de la Tierra y el presente de una comunidad que habita y cuida su territorio.

Cada disciplina de las Ciencias Naturales y Sociales que integran BioTerra es liderada por una profesional de la Universidad Nacional de San Juan y CONICET, con el objetivo de entrelazar Ciencia, Comunidad y Naturaleza. Las disciplinas, son: Paleontología; Vetebrados; Geología; Meteoritos; Literatura infantil; Dendrocronología; Etnobiología; Invertebrados; y Vegetación.

BioTerra alcanzó hitos destacados: el hallazgo de un esqueleto de dinosaurio casi completo, nuevos registros de especies de animales y plantas de la provincia de San Juan, y el trabajo conjunto con comunidades locales.

CONTACTO

E-mail: [email protected]

IG: @bioterrasanjuan

IN: BioTerra

San juan participará en el stream de Conicet que busca dinosaurios

La paleontóloga Cecilia Apaldetti, directora de Bioterra, junto a su colega Julia D´Angelo, estará en vivo en el Instagram Live del Conicet, donde analizarán un trabajo de descubrimiento de la garra de un sinosaurio en un sitio paleontológico cecra de General Roca, en Río Negro.

Será este jueves 9 de ocutbre, de 12 a 13, en vivo, y lo podés ver a través de @ju_sol y @bioterrasanjuan

