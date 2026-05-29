Riquelme agarró el timón y le bajó el pulgar a Ubeda: ¿Y ahora?

Úbeda había asumido en un contexto delicado. Llegó junto al cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo antes del Mundial de Clubes de 2025 y terminó quedando al frente del plantel tras el fallecimiento del histórico entrenador. Desde entonces dirigió 32 partidos, con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

Si bien logró sostener una efectividad superior al 60% y consiguió triunfos resonantes, como las victorias ante River, nunca terminó de consolidar una identidad futbolística clara. El equipo alternó buenos resultados con actuaciones irregulares y terminó derrumbándose en los momentos decisivos.

La eliminación ante Racing en semifinales del Clausura 2025, la caída frente a Huracán en la Bombonera por el Apertura y ahora el golpe en la Libertadores terminaron dejando al entrenador sin margen.

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Tras el partido ante Católica, el propio Úbeda había dejado dudas sobre su continuidad. “No creo que sea el momento para hablar de esto, tenemos que reunirnos y pensar en todo lo que pasó”, expresó en conferencia de prensa, todavía sin conocer que la postura dirigencial ya estaba tomada.

En paralelo, la derrota volvió a poner bajo presión a Riquelme. La gestión futbolística del presidente quedó nuevamente cuestionada después de otro fracaso internacional y en medio de una sequía de títulos que ya supera los tres años y medio.

Durante las últimas horas, incluso el presidente Javier Milei aprovechó la eliminación para reactivar sus críticas contra la conducción xeneize. “Yo te avisé…”, escribió en redes sociales junto a un fragmento de una entrevista de 2024 donde cuestionaba la gestión de Riquelme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Domador___/status/2060211613299323270&partner=&hide_thread=false "La gestión de este tipo es un DESASTRE, a boca lo maneja un kirchnerista"



Milei sobre Riquelme pic.twitter.com/aYvTj99RUR — Domador de kukas (@Domador___) May 29, 2026

Más allá de la salida de Úbeda, puertas adentro reconocen que el problema excede al entrenador. Boca terminó pagando caro las lesiones, las expulsiones en partidos clave, la falta de gol y un funcionamiento colectivo que nunca logró afirmarse.

La derrota frente a Universidad Católica dejó una imagen preocupante: un equipo desordenado, golpeado anímicamente y silbado por sus propios hinchas. La Bombonera, históricamente escenario de las grandes noches coperas, volvió a transformarse en un estadio cargado de bronca e impotencia.

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Ahora, Riquelme trabaja contrarreloj para definir al próximo entrenador. La idea de la dirigencia es cerrar al nuevo DT antes del inicio de la pretemporada, prevista para el 18 de junio en Boca Predio.

El gran objetivo inmediato será la Copa Sudamericana, donde Boca enfrentará a O’Higgins en los playoffs buscando salvar un semestre que terminó convertido en otra gran decepción.