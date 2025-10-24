"
Banco San Juan será sponsor de Argentina Mining Cuyo 2025

La entidad financiera ofrecerá beneficios exclusivos para los asistentes, incluyendo 10% de ahorro y 6 cuotas sin interés con su Tarjeta Minería.

Banco San Juan tendrá presencia como sponsor en Argentina Mining Cuyo 2025, el encuentro internacional del sector minero argentino que se realizará del 29 al 31 de octubre en la Nave Cultural de Mendoza.

La convención, que celebra su 18ª edición, reúne a empresarios, proveedores, autoridades gubernamentales y especialistas de Argentina y el exterior para analizar el presente y futuro de la minería, las políticas públicas del sector y las oportunidades de inversión y desarrollo en la región cuyana.

Durante el evento, Banco San Juan ofrecerá beneficios exclusivos: las acreditaciones podrán abonarse en 6 cuotas sin interés y con un 10% de ahorro utilizando la Tarjeta VISA Minería, lo que permitirá a los asistentes acceder a conferencias y rondas de negocios.

El 29 de octubre a las 16 horas, la entidad participará del bloque temático “Soluciones Bancarias para el Cliente Minero”, donde Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería, expondrá sobre la propuesta integral orientada al desarrollo del sector minero, que incluye acompañamiento a empleados, emprendedores, proveedores y contratistas como aliados estratégicos en la gobernanza de proyectos.

Además, durante los tres días del encuentro, Banco San Juan contará con una mesa de reuniones en las rondas de negocios, un espacio para promover el intercambio y fortalecer vínculos con empresas mineras, pymes proveedoras y actores estratégicos de la industria.

Desde su primera edición en 1996, Argentina Mining se consolidó como la convención premium del sector minero argentino, reuniendo cada dos años a más del 50% de sus asistentes en cargos jerárquicos dentro de las principales compañías que operan o analizan invertir en el país. El evento es reconocido por su capacidad para generar contactos de negocio, presentar innovaciones tecnológicas y difundir tendencias en exploración, proyectos en desarrollo y marco regulatorio.

