Banco San Juan desembarca en Calingasta con una nueva sucursal estratégica

Esta sucursal se consolida como un punto focal de atención especializada para el sector minero, ubicada en el primer anillo de impacto de los principales proyectos. En sus amplios espacios, se desarrollarán acciones de capacitación y formación destinadas a promover y potenciar las vocaciones productivas y los oficios en la zona.

Con una trayectoria de muchos años acompañando al sector, el banco renueva su compromiso con una visión de largo plazo: ser un aliado estratégico para impulsar el desarrollo sostenible en cada etapa del ciclo minero.

“Esta inauguración representa mucho más que una nueva sucursal: es un paso clave en nuestro plan estratégico para brindar más y mejores servicios donde están las oportunidades de crecimiento. Queremos estar presentes con soluciones concretas para las personas, las empresas y las comunidades que hacen el San Juan productivo”, señalaron autoridades de la entidad.

Programa de capacitación para la industria minera

Desde Fundación Banco San Juan, en el marco de sus acciones para el desarrollo de las comunidades, anticiparon el lanzamiento de un nuevo programa integral de entrenamiento y manejo de primeras herramientas para el ingreso a la industria minera que comenzará en septiembre en el Centro Cultural de Barreal, el cual buscará potenciar habilidades y fortalecer capacidades locales para dicha industria.

Firma de convenio con la Municipalidad

Además, durante el evento de inauguración de la sucursal, se firmó el Convenio de Agente Financiero con el Municipio de Calingasta, fortaleciendo así la articulación institucional para brindar soluciones integrales tanto a la gestión pública como a los ciudadanos.

Del evento participaron Sebastián Carabajal, intendente de la Municipalidad de Calingasta; Andrés Escuela, secretario de Gobierno; Diego Ossa, secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Patricia Castillo, presidenta del Concejo Deliberante; y Jorge Castañeda, Diputado del Departamento Calingasta. Por parte de la entidad financiera estuvieron presentes Silvina Bellantig, gerente general de Banco San Juan y líder de la Unidad Minera del Grupo Petersen; Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería del Grupo Petersen; Marcelo Zunino, gerente de Sector Público de Banco San Juan; Federico Heiss, gerente de Banca Minorista del banco; Cecilia López Montanari, gerente de Banca Mayorista de la entidad; Laura Rópolo, asesora de la Unidad Minera GP; y Laura Adamoli, secretaria ejecutiva de la Fundación Banco San Juan.

Banco San Juan ratifica su propósito de impulsar el crecimiento para el desarrollo regional, promoviendo la inclusión financiera, la inversión en tecnología y la cercanía con sus clientes en cada rincón de la provincia.