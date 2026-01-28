Un viejo rumor del mundo del rock argentino volvió a tomar fuerza en las últimas horas y sumó nuevos detalles. Se trata de la traición de Roberto Pettinato a Charly García, que habría incluido una relación sentimental con Mercedes “Mecha” Iñigo, por entonces pareja del músico, y el uso de fondos pertenecientes a García.
Confirmaron la traición de Pettinato a Charly García y el uso de su dinero
Salieron a la luz nuevos detalles sobre la ruptura entre Charly García y Mercedes Iñigo. Aseguran que Roberto Pettinato mantuvo una relación con ella y utilizó dinero del músico para grabar un disco homenaje.