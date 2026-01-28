Confirmaron la traición de Pettinato a Charly García y el uso de su dinero

La situación tomó mayor relevancia cuando Julieta Ortega, cercana al entorno del músico, confirmó que la información era conocida desde hacía tiempo. “Lo que se dijo es tal cual, es algo viejo y estaba todo bien informado”, afirmó, aunque evitó profundizar sobre el tema.

Embed - LA DOBLE TRAICIÓN DE ROBERTO PETTINATO A CHARLY GARCÍA: ¿TUVO UN ROMANCE CON LA EX DEL MÚSICO?

Según se detalló, el disco —grabado en Estados Unidos— habría tenido un costo millonario en dólares, en parte por la producción de una edición limitada en vinilo, además de gastos de viajes y estadía. El álbum, titulado Pettinato Plays García, cuenta con 11 temas y fue registrado en 2020.

Hasta el momento, no está confirmado si la deuda fue saldada. También trascendió que Pettinato habría llegado a convivir con Mecha Iñigo, lo que reforzó las versiones sobre la ruptura definitiva con Charly García.