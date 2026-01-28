"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Charly García

Confirmaron la traición de Pettinato a Charly García y el uso de su dinero

Salieron a la luz nuevos detalles sobre la ruptura entre Charly García y Mercedes Iñigo. Aseguran que Roberto Pettinato mantuvo una relación con ella y utilizó dinero del músico para grabar un disco homenaje.

Un viejo rumor del mundo del rock argentino volvió a tomar fuerza en las últimas horas y sumó nuevos detalles. Se trata de la traición de Roberto Pettinato a Charly García, que habría incluido una relación sentimental con Mercedes “Mecha” Iñigo, por entonces pareja del músico, y el uso de fondos pertenecientes a García.

Según se conoció, la separación entre Charly García y Mecha Iñigo se habría producido tras 17 años de relación. En ese contexto, trascendió que Pettinato se acercó a Iñigo mientras trabajaba en un disco homenaje al ex Sui Generis y que el vínculo profesional derivó en una relación personal, paralela a la que ella mantenía con el músico.

De acuerdo a los testimonios difundidos, Pettinato no solo habría iniciado ese vínculo mientras avanzaba con el proyecto musical, sino que también habría solicitado dinero para financiar la grabación, fondos que pertenecerían a Charly García. “Le pidió plata prometiendo devolvérsela, y la plata era de Charly”, se señaló durante el relato.

Te puede interesar...

La situación tomó mayor relevancia cuando Julieta Ortega, cercana al entorno del músico, confirmó que la información era conocida desde hacía tiempo. “Lo que se dijo es tal cual, es algo viejo y estaba todo bien informado”, afirmó, aunque evitó profundizar sobre el tema.

Embed - LA DOBLE TRAICIÓN DE ROBERTO PETTINATO A CHARLY GARCÍA: ¿TUVO UN ROMANCE CON LA EX DEL MÚSICO?

Según se detalló, el disco —grabado en Estados Unidos— habría tenido un costo millonario en dólares, en parte por la producción de una edición limitada en vinilo, además de gastos de viajes y estadía. El álbum, titulado Pettinato Plays García, cuenta con 11 temas y fue registrado en 2020.

Hasta el momento, no está confirmado si la deuda fue saldada. También trascendió que Pettinato habría llegado a convivir con Mecha Iñigo, lo que reforzó las versiones sobre la ruptura definitiva con Charly García.

Temas

Te puede interesar