Pesca deportiva en San Juan: más permisos y reglas claras para 2026
Con nuevos números, se habilitó la pesca en diques y ríos de San Juan. Hubo un aumento de permisos en 2026. El reglamento define zonas, cupos y períodos para una actividad sostenible.
Con la finalización del período de veda, quedó nuevamente habilitada la pesca deportiva en diques, embalses y tramos de ríos de San Juan, bajo un reglamento que establece cupos, épocas y modalidades según cada espejo de agua. En este contexto, se registró un crecimiento en la cantidad de permisos otorgados durante 2026.
De acuerdo a los datos oficiales, en todo 2025 se emitieron 557 permisos, mientras que en lo que va de 2026 ya se solicitaron 370, un número que marca un incremento significativo en la actividad tras la implementación del permiso digital de pesca deportiva, vigente desde diciembre de 2025.
La pesca está regulada por la Resolución 956/25, que fija normas específicas para preservar la biodiversidad y garantizar el uso sostenible del recurso. La normativa autoriza el uso de dos cañas por pescador, cada una con hasta dos anzuelos simples, con una abertura interior mínima de 1,5 centímetros, y permite la extracción de peces de 25 centímetros o más.
En cuanto a los cupos y zonas habilitadas, el reglamento establece:
Dique San Agustín (Valle Fértil): hasta 10 pejerreyes y/o 5 sogyos por pescador y por día.
Dique de Ullum: hasta 10 pejerreyes diarios, con temporada habilitada del 1 de diciembre al 30 de abril. El resto del año permanece vedado.
Dique Punta Negra (Zonda): hasta 10 pejerreyes y 1 trucha con devolución obligatoria, por pescador y por día, del 1 de diciembre al 19 de agosto.
Dique Cuesta del Viento (Iglesia): hasta 15 pejerreyes diarios durante la temporada habilitada, que va del 1 de diciembre al 19 de agosto. Durante la veda, se permite la pesca deportiva con un máximo de 10 ejemplares.
Diques Caracoles y Cauquenes: la pesca permanece vedada todo el año, por su importancia ecológica.
Además de los diques, también se permite la pesca en tramos habilitados de ríos en Calingasta e Iglesia, siempre con el permiso correspondiente, que es personal e intransferible.
El permiso de pesca puede gestionarse de manera digital a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) o en formato papel. Los valores se mantienen sin cambios: $500 el permiso diario, $1.000 el semanal y $10.000 el anual. El sistema digital permite descargar el comprobante y recibirlo por correo electrónico, facilitando el control y la fiscalización.
Desde Ambiente remarcaron que el respeto de estas reglas resulta clave para proteger los ecosistemas acuáticos, fortalecer el control y acompañar el desarrollo del turismo y la pesca deportiva en la provincia.