Pesca deportiva en San Juan: más permisos y reglas claras para 2026

De acuerdo a los datos oficiales, en todo 2025 se emitieron 557 permisos, mientras que en lo que va de 2026 ya se solicitaron 370, un número que marca un incremento significativo en la actividad tras la implementación del permiso digital de pesca deportiva, vigente desde diciembre de 2025.

image

La pesca está regulada por la Resolución 956/25, que fija normas específicas para preservar la biodiversidad y garantizar el uso sostenible del recurso. La normativa autoriza el uso de dos cañas por pescador, cada una con hasta dos anzuelos simples, con una abertura interior mínima de 1,5 centímetros, y permite la extracción de peces de 25 centímetros o más.