La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la gestión de la intendente Susana Laciar, informó que este sábado 21 de marzo el tránsito estará interrumpido en calle Brasil, en el tramo comprendido entre calle Salta y avenida Alem, debido a la realización de trabajos de pavimentación.
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Atención conductores: calle Brasil sin paso este sábado por obras de pavimento
La Municipalidad de San Juan informó que este sábado 21 de marzo el tránsito estará interrumpido en calle Brasil, entre calles Salta y avenida Alem, por trabajos de pavimentación.