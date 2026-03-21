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Atención conductores: calle Brasil sin paso este sábado por obras de pavimento

La Municipalidad de San Juan informó que este sábado 21 de marzo el tránsito estará interrumpido en calle Brasil, entre calles Salta y avenida Alem, por trabajos de pavimentación.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la gestión de la intendente Susana Laciar, informó que este sábado 21 de marzo el tránsito estará interrumpido en calle Brasil, en el tramo comprendido entre calle Salta y avenida Alem, debido a la realización de trabajos de pavimentación.

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Los conductores que habitualmente circulan por esa zona deberán prever rutas alternativas y tomar por calles paralelas como Belgrano para evitar inconvenientes. Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar.

Desde la Municipalidad aclararon que las obras forman parte del plan de mejoramiento de los espacios públicos que lleva adelante la gestión.

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