Atención conductores: calle Brasil sin paso este sábado por obras de pavimento

image

Los conductores que habitualmente circulan por esa zona deberán prever rutas alternativas y tomar por calles paralelas como Belgrano para evitar inconvenientes. Las autoridades municipales solicitaron a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar.

Desde la Municipalidad aclararon que las obras forman parte del plan de mejoramiento de los espacios públicos que lleva adelante la gestión.