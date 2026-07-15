Este es el equipo de la Selección argentina que enfrentará a Inglaterra

La gran figura argentina en este Mundial 2026 es Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, entregó dos asistencias.

La buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni está relacionada a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes venían con el arco cerrado y pudieron convertirle a Suiza.

Debido a las dudas que dejó el juego del equipo en los últimos encuentros, Scaloni adelantó en conferencia de prensa que podría meter mano en el once inicial. En ese sentido, se especulaba con que quien podría dejar su lugar era Rodrigo De Paul, cuyo rendimiento ha ido de menos a más. Incluso el volante del Inter Miami ya estuvo en duda para el partido ante Egipto, y fue reemplazado en los últimos dos cotejos.

Quien picaba en punta para ocupar su lugar era Nicolás González, quien es una debilidad para el cuerpo técnico albiceleste. En caso de que el jugador surgido en Argentinos Juniors ingrese al equipo titular, lo hará como volante por el sector izquierdo, lo que haría que -en principio- Alexis Mac Allister pase a desempeñarse por la banda derecha. Pese a los rumores, Scaloni dio la sorpresa: quien se mete en el equipo titular será Giuliano Simeone.

El Cholito pasará a desempeñarse por el sector derecho, lugar que le ha generado más de un dolor de cabeza a la Selección a lo largo de la competición.

Las probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka o Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

Detalles, hora y televisación de la semifinal entre Argentina e Inglaterra