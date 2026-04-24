Asistencia social: entregaron 800 anteojos y confirmaron visita de Pettovello

Durante la jornada también se distribuyeron elementos del Banco Ortopédico, un sistema implementado hace 11 meses para asistir a personas que atraviesan situaciones de enfermedad o rehabilitación. Según detalló el funcionario, el stock incluye bastones, andadores, sillas de ruedas y colchones antiescaras, con el objetivo de brindar respuestas rápidas ante emergencias familiares.

En paralelo, Platero confirmó que la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitará San Juan durante el mes de mayo. Si bien aún no se definió la agenda, indicó que la organización se está coordinando con el gobernador y que se esperan actividades vinculadas a las políticas sociales que se ejecutan en la provincia.

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El ministro también se refirió a las mejoras en el Instituto Nazario Benavídez, donde se alojan jóvenes bajo medidas judiciales. Según explicó, al inicio de la gestión detectaron un estado crítico en las instalaciones, con sectores deteriorados y sin condiciones adecuadas de habitabilidad. A partir de allí, se avanzó en una refacción integral del área de alojamiento.

“Los chicos estaban en lugares sin ventanas ni calefacción, con baños en malas condiciones. Hoy tenemos dos dependencias totalmente preparadas”, afirmó. Las obras incluyeron la incorporación de gabinetes psicopedagógicos, consultorios odontológicos, un salón de usos múltiples y la recuperación de espacios productivos dentro del predio.

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Además, se instaló una nueva electrobomba que permitió recuperar gran parte de la quinta y preservar la arboleda del lugar. Con estas mejoras, el instituto cuenta actualmente con capacidad para albergar entre 15 y 25 jóvenes en condiciones adecuadas, combinando asistencia profesional y contención.

Mientras se aguarda la visita de funcionarios nacionales, desde el Gobierno provincial aseguran que continuarán con los operativos territoriales y la entrega de recursos en distintos departamentos.