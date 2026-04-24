Lo buscaban por disparar en Villa Obrera y cayó con cocaína y marihuana

Días después, el 17 de abril, el denunciante volvió a cruzarse con el mismo sujeto mientras circulaba en moto junto a su pareja. De acuerdo a su relato, un vehículo comenzó a seguirlos con maniobras peligrosas hasta Villa Obrera. En ese contexto, el conductor sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó un disparo que no llegó a impactar en la víctima, pero sí en una vivienda de la zona.

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A partir de esos hechos, personal de la Comisaría 30 avanzó en la identificación del sospechoso. Este viernes, los efectivos lograron ubicar el vehículo en la Costanera. Al intentar interceptarlo, Aguilera intentó darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que finalizó con su aprehensión y el secuestro de un Fiat Uno Fire.

Si bien en ese momento no se logró encontrar el arma de fuego utilizada en el ataque, posteriormente se realizó un allanamiento en su domicilio, en el barrio Los Pinos. Allí, los uniformados secuestraron aproximadamente 270 gramos de marihuana, 273 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión, elementos que suelen estar vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Ante este hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal, mientras que la causa por el abuso de arma continúa en el fuero ordinario. Aguilera quedó detenido y vinculado a ambas investigaciones, a la espera de la evolución de las medidas judiciales.