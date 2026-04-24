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Lo buscaban por disparar en Villa Obrera y cayó con cocaína y marihuana

Un hombre de 35 años fue detenido tras una persecución en la Costanera. Lo investigan por abuso de arma y por tenencia de estupefacientes tras un allanamiento en su casa.

Un operativo policial que se inició con una persecución en la Costanera terminó con la detención de un hombre de 35 años y el secuestro de drogas en su vivienda, en Chimbas. El detenido fue identificado como Matías Ezequiel Aguilera, quien era buscado en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

La investigación se remonta a una serie de episodios ocurridos durante abril. Según la denuncia, el 3 de ese mes un hombre observó a Aguilera forcejeando con una mujer en inmediaciones de calle Belgrano y El Paisano, en el barrio Los Pinos. Al intervenir, el sospechoso escapó y en la huida se le cayó un celular, que luego fue entregado a la víctima.

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Días después, el 17 de abril, el denunciante volvió a cruzarse con el mismo sujeto mientras circulaba en moto junto a su pareja. De acuerdo a su relato, un vehículo comenzó a seguirlos con maniobras peligrosas hasta Villa Obrera. En ese contexto, el conductor sacó un arma de fuego por la ventanilla y efectuó un disparo que no llegó a impactar en la víctima, pero sí en una vivienda de la zona.

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A partir de esos hechos, personal de la Comisaría 30 avanzó en la identificación del sospechoso. Este viernes, los efectivos lograron ubicar el vehículo en la Costanera. Al intentar interceptarlo, Aguilera intentó darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que finalizó con su aprehensión y el secuestro de un Fiat Uno Fire.

Si bien en ese momento no se logró encontrar el arma de fuego utilizada en el ataque, posteriormente se realizó un allanamiento en su domicilio, en el barrio Los Pinos. Allí, los uniformados secuestraron aproximadamente 270 gramos de marihuana, 273 gramos de cocaína y dos balanzas de precisión, elementos que suelen estar vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Ante este hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal, mientras que la causa por el abuso de arma continúa en el fuero ordinario. Aguilera quedó detenido y vinculado a ambas investigaciones, a la espera de la evolución de las medidas judiciales.

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