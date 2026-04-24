El fútbol sanjuanino volvió a proyectarse a nivel nacional con la incorporación de un nuevo juvenil a uno de los clubes más importantes del país. Milo Ortega, volante central de 13 años oriundo de La Bebida, superó con éxito las pruebas en River Plate y fue seleccionado para integrar sus divisiones inferiores.
De La Bebida a River: un juvenil sanjuanino fue fichado para las inferiores
Con apenas 13 años, Milo Ortega superó las pruebas en River y se sumará a sus inferiores. Otro juvenil sanjuanino quedó a un paso y volverá a ser evaluado.