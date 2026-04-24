Este viernes, la policía realizó un allanamiento en el marco de una investigación por el delito de abuso de arma de fuego. El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Los Médanos, en Rawson, donde se concretó la detención de los hermanos Thiago Joaquín Pérez (18 años) y Mauro José Garramuño Pérez (20 años). Ambos fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Ansilta, donde permanecerán a la espera de la audiencia de formalización correspondiente.
Cayeron dos hermanos por balear la casa de un vecino en Rawson
Los hermanos de 18 y 20 años, habían atacado a balazos la casa de un vecino, a mediados de marzo, a raíz de una vieja disputa con el hombre.