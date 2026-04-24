Cayeron dos hermanos por balear la casa de un vecino en Rawson

El hecho investigado

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 15 de marzo, cuando los hermanos, llegarón hasta una vivienda en el barrio Franklin Rawson, donde habrían efectuado varios disparos con arma de fuego contra la vivienda de un vecino con quien mantienen conflictos de antigua data, para luego darse a la fuga. El caso es investigado por la UFI Génerica.

Fuentes judiciales señalaron, además, que los detenidos son hijos de José Miguel Garramuño, quien actualmente cumple una condena de 7 años de prisión efectiva por diversas causas tramitadas en la UFI Flagrancia y la UFI Genérica, entre ellas tenencia y abuso de arma de fuego, y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. En esos procedimientos se secuestraron armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .22 largo y una pistola 9 mm.