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Cayeron dos hermanos por balear la casa de un vecino en Rawson

Los hermanos de 18 y 20 años, habían atacado a balazos la casa de un vecino, a mediados de marzo, a raíz de una vieja disputa con el hombre.

Este viernes, la policía realizó un allanamiento en el marco de una investigación por el delito de abuso de arma de fuego. El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Los Médanos, en Rawson, donde se concretó la detención de los hermanos Thiago Joaquín Pérez (18 años) y Mauro José Garramuño Pérez (20 años). Ambos fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Ansilta, donde permanecerán a la espera de la audiencia de formalización correspondiente.

El hecho investigado

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 15 de marzo, cuando los hermanos, llegarón hasta una vivienda en el barrio Franklin Rawson, donde habrían efectuado varios disparos con arma de fuego contra la vivienda de un vecino con quien mantienen conflictos de antigua data, para luego darse a la fuga. El caso es investigado por la UFI Génerica.

Fuentes judiciales señalaron, además, que los detenidos son hijos de José Miguel Garramuño, quien actualmente cumple una condena de 7 años de prisión efectiva por diversas causas tramitadas en la UFI Flagrancia y la UFI Genérica, entre ellas tenencia y abuso de arma de fuego, y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. En esos procedimientos se secuestraron armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .22 largo y una pistola 9 mm.

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Asimismo, el padre de los detenidos es también investigado en relación con un hecho ocurrido el 15 de abril de 2026, alrededor de las 05:30 horas, en inmediaciones de calle Bahía Blanca y República del Líbano, en Rawson. En ese episodio, dos personas que circulaban en motocicleta habrían asaltado a una pareja, resultando la mujer con una herida de gravedad producto de un disparo de arma de fuego.

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