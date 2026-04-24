Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desbaratar una red dedicada a la venta de estupefacientes en el departamento Rivadavia, tras un allanamiento realizado en el barrio Aramburu que terminó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado como presunto líder de la organización.
Detuvieron a un presunto líder narco tras un allanamiento de la Federal
La Policía Federal desarticuló una red de narcomenudeo en el barrio Aramburu. Hay un detenido y secuestro de droga, dinero y elementos de fraccionamiento.