Detuvieron a un presunto líder narco tras un allanamiento de la Federal

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, en una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, bajo la dirección de la fiscal Carolina Menéndez, dependiente de la Fiscalía Federal de San Juan encabezada por el fiscal Francisco Maldonado.

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Durante la requisa en el domicilio, los investigadores secuestraron cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias y una suma de dinero en efectivo. Todo el material fue incorporado como evidencia en la causa, que ahora continúa su curso en el ámbito federal.

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Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el procedimiento se enmarca dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico y destacaron el rol de la Policía Federal como auxiliar de la Justicia en la investigación y prevención de delitos federales.