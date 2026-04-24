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Detuvieron a un presunto líder narco tras un allanamiento de la Federal

La Policía Federal desarticuló una red de narcomenudeo en el barrio Aramburu. Hay un detenido y secuestro de droga, dinero y elementos de fraccionamiento.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desbaratar una red dedicada a la venta de estupefacientes en el departamento Rivadavia, tras un allanamiento realizado en el barrio Aramburu que terminó con la detención de un hombre mayor de edad, señalado como presunto líder de la organización.

El procedimiento se concretó en la tarde del miércoles 22 de abril, en el marco de una investigación que venía desarrollándose sobre la comercialización de drogas en la zona. Según informaron fuentes del caso, al momento del ingreso de los efectivos, el sospechoso intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente reducido y quedó a disposición de la Justicia.

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La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, en una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, bajo la dirección de la fiscal Carolina Menéndez, dependiente de la Fiscalía Federal de San Juan encabezada por el fiscal Francisco Maldonado.

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Durante la requisa en el domicilio, los investigadores secuestraron cocaína y marihuana, además de balanzas de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias y una suma de dinero en efectivo. Todo el material fue incorporado como evidencia en la causa, que ahora continúa su curso en el ámbito federal.

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Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el procedimiento se enmarca dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico y destacaron el rol de la Policía Federal como auxiliar de la Justicia en la investigación y prevención de delitos federales.

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